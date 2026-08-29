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Dos matadores comparten el triunfo

Mauricio y "Calita" cierran la corrida de toros con una oreja cada uno

Por Romario Ventura

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Dos matadores comparten el triunfo
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      La Feria Nacional Potosina bajó el telón taurino con una noche de contrastes en la Monumental "El Paseo-Fermín Rivera", donde más de media entrada se dio cita para presenciar la última corrida del serial, protagonizada por Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio Morett y Ernesto Javier Tapia "Calita", ante toros de la ganadería El Vergel.

      El balance final dejó una oreja para José Mauricio y otra para "Calita", mientras que "El Zapata" se marchó sin trofeos, pese a mostrar oficio y experiencia durante sus dos actuaciones.

      Uriel Moreno "El Zapata" abrió plaza con "Tunero", de 460 kilogramos, destacando con las banderillas. Sin embargo, la faena de muleta no terminó de tomar vuelo y las complicaciones con la espada limitaron su resultado. Tras un aviso, escuchó palmas.

      José Mauricio fue el primero en tocar pelo al enfrentar a "Realeco", de 453 kilogramos. El capitalino construyó una faena de mayor profundidad, especialmente con la mano derecha, y tras una estocada efectiva recibió una oreja.

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      Posteriormente, "Calita" lidió a "Huasteco", de 496 kilogramos. El mexiquense mostró disposición y consiguió buenos momentos con la muleta. Luego de una estocada en su segundo intento, la autoridad le concedió una oreja.

      En su segundo turno, "El Zapata" enfrentó a "Mineral", de 493 kilogramos, un ejemplar que ofreció pocas posibilidades. El matador recurrió a sus recursos para intentar extraerle faena, pero terminó escuchando división de opiniones.

      José Mauricio cerró su participación con "Rebocero", de 461 kilogramos, sin alcanzar la dimensión de su primer toro y sin conseguir trofeo.

      El sexto y último ejemplar de la feria fue "Potosino", de 450 kilogramos, para "Calita", quien dejó algunos momentos de calidad, aunque la espada le impidió redondear la faena. El público reconoció su actuación con una ovación.

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