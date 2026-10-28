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Dos potosinos van por pase a Copa de Naciones

Por Romario Ventura

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Dos potosinos van por pase a Copa de Naciones
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      Jimena Méndez Sánchez y Milton Carlos Sánchez Sandoval son dos jóvenes ciclistas potosinos que representarán a México con miras a la Copa de Naciones 2027. En noviembre de 2026, ambos afrontarán la Copa del Porvenir en Boca del Río, Veracruz, respaldados por un sólido historial en el ciclismo nacional y sus recientes medallas en la Olimpiada Nacional 2026. Su participación busca consolidar años de esfuerzo y dar el salto definitivo hacia el circuito internacional.

      A sus 16 años, Jimena Méndez, del equipo Impresiones Posadas, acumula una década de experiencia sobre la bicicleta. Su evolución quedó demostrada en la Olimpiada Nacional 2026 en Jocotepec, Jalisco, donde conquistó la medalla de plata individual y el bronce por equipos en la prueba de ruta (categoría Cadete Femenil), además de un cuarto lugar en contrarreloj. Estos logros superan sus registros de 2025 (sexta en contrarreloj y duodécima en ruta). Su trayectoria en la categoría Libre y Juvenil incluye un segundo lugar en la Copa Zapopan 2025, el campeonato del Serial Regional Licivilla 2025 y, más recientemente, el subcampeonato en el Nacional Junior Bike 2026.

      Por su parte, Milton Carlos Sánchez Sandoval compite en la categoría juvenil Sub-18 con los equipos Matamoros Team y Tenis Star. Milton destaca por su versatilidad en pruebas de ruta, contrarreloj y duatlón, midiéndose con éxito ante corredores de la categoría Élite. En la Olimpiada Nacional 2026, fue pieza clave para obtener el bronce en la ruta por equipos tras protagonizar una fuga de 92 kilómetros. Durante 2026, sus resultados se han consolidado: ganó la primera etapa y fue subcampeón general del Gran Premio Orlando Garibay en Michoacán, se coronó en la Clásica Nacho Zapata de San Luis Potosí (donde además fue tercero en Élite) y obtuvo el segundo puesto juvenil en la Clásica San Felipe, Guanajuato.

      Con este bagaje físico y competitivo, ambos atletas potosinos llegan a Veracruz con el firme objetivo de subir al podio y asegurar su boleto internacional para el próximo año.

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