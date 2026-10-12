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Dre Greenlaw suspendido un partido por cabezazo a Jones

La NFL sancionó a Greenlaw por conducta antideportiva tras un golpe tardío y cabezazo que causó sangrado a Jones.

Por AP

Octubre 12, 2026 06:03 p.m.
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Dre Greenlaw suspendido un partido por cabezazo a Jones
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      SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El linebacker Dre Greenlaw fue suspendido un partido tras darle un cabezazo a Ernest Jones IV después de un golpe tardío cerca de la banda en el encuentro de los 49ers de San Francisco ante los Seahawks de Seattle.

      NFL sanciona a Dre Greenlaw por conducta antideportiva

      La NFL anunció la suspensión el lunes y señaló que el cabezazo a un jugador sin casco durante la victoria del domingo por 32-29 ante Seattle fue "contrario a los principios de deportividad generalmente entendidos".

      Greenlaw se perderá el partido del próximo lunes por la noche contra Washington, a la espera de una apelación el martes.

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      "Me decepcionó que decidieran hacer eso. Pero es lo que hay", reconoció el lunes el entrenador Kyle Shanahan. "Ojalá el proceso de apelación pueda ir mejor mañana y podamos lograr que lo anulen. Pero esperaré a ver cómo resulta".

      Historial disciplinario y antecedentes de Dre Greenlaw

      Greenlaw tiene un historial de infracciones. Ha sido expulsado en otras dos ocasiones en su carrera. En 2023 tuvo un altercado en la banda con Dom DiSandro, jefe de seguridad de Filadelfia, y también fue descalificado por un golpe casco contra casco sobre Justin Herbert, de los Chargers, en 2022.

      Greenlaw también fue suspendido por un partido la temporada pasada cuando jugaba en Denver, por increpar a un oficial tras una victoria sobre los Giants de Nueva York.

      Además fue multado con 11.941 dólares por burlarse de la banda de los Broncos en una victoria la semana pasada.

      La infracción más reciente ocurrió en el segundo cuarto del partido del domingo, cuando Sam Darnold escapó de la presión y recibió un golpe tardío de Greenlaw después de salir del campo, lo que derivó en una falta personal en un partido que San Francisco terminó ganando 32-29.

      Varios defensores de los Seahawks encararon de inmediato a Greenlaw tras el golpe, y Greenlaw respondió dándole un cabezazo a Jones, quien sangró después del impacto. Greenlaw fue expulsado.

      El linebacker regresó a San Francisco esta temporada después de jugar para los Broncos en 2025. Suma 37 tacleadas en cinco partidos.

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