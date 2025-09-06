Duelazos de futbol

logo pulso
Pulso Diario de San Luis celebró su 37 aniversario con emocionante partidos

Por Romario Ventura

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
Con motivo del 37 aniversario de Pulso Diario de San Luis y Editora Mival, se llevaron a cabo emocionantes partidos de futbol de convivencia en las canchas de la Unidad Deportiva Lic. José López Portillo, la noche del pasado jueves, donde participaron colaboradores de las distintas áreas del medio de comunicación.

Los encuentros, disputados en un ambiente de compañerismo y celebración, dejaron duelos muy parejos y llenos de entusiasmo. En la rama varonil, el equipo de Administrativos y Circulación (uniformados de amarillo) se enfrentó al conjunto de Redacción (azul), siendo este último el que se llevó la victoria con marcador de 2-0.

Por su parte, en la rama femenil, el representativo de Pulso (rosa neón) se midió ante las Reporteras de SLP (morado), en un partido intenso de ida y vuelta. El triunfo fue para las jugadoras de Pulso con marcador final de 2-1, gracias a las anotaciones de Ana Paula Vázquez y Luceli Marente.

De esta manera concluyó una edición más de los tradicionales partidos de futbol rápido organizados en el marco del aniversario, en los que participaron reporteros, editores, diseñadores, ingenieros en sistemas, contadores, publicistas, personal administrativo y directivos, quienes año con año refrendan su compromiso de servir a San Luis Potosí desde las diferentes áreas de trabajo de Pulso Diario de San Luis.

