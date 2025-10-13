Duelos pendientes de la Liga Azteca

La Liga de Futbol Azteca vivió otra intensa jornada este domingo 12 de octubre con la Fecha 8 del Torneo Aniversario 2025, en la Categoría 1/A División Adriana Leyva, donde las redes no dejaron de moverse y algunos equipos comenzaron a perfilarse rumbo a la recta final del certamen.

VICTORIA POR GOLEADA

El Deportivo Reyes Colombia Neysa 63, que dio una auténtica exhibición ofensiva al imponerse 8-2 sobre JRS de la Rosa. La gran figura del encuentro fue Said Zidane Rico, quien firmó una actuación memorable con seis goles, mientras que David Giovanni Ibarra completó la goleada con un doblete. Por parte de JRS, Manuel Alejandro Mata y Brayan de la Rosa descontaron para hacer más decoroso el marcador. El árbitro Rafael Martínez llevó las acciones con autoridad en un duelo que mantuvo al público al filo del asiento.

GANÓ BIEN

Atlético División sacó una importante victoria por 2-1 ante Deportivo Doble RR. Luis Armando Escalante y Luis Miguel Romero se encargaron de marcar los tantos que dieron los tres puntos a su escuadra, mientras que Cristian Rico descontó por los de Doble RR. El silbante Ulises Ochoa Madrigal fue el encargado de impartir justicia en un juego muy parejo de principio a fin.

BUEN TRIUNFO

Atlético Palmeiras sigue demostrando su buen momento y se llevó una victoria sólida de 3-1 ante Rinocerontes F.C., con Raúl Rodríguez como protagonista al marcar dos goles, acompañado por Saúl Fortuna, quien cerró la cuenta. Uriel Alejandro Lerma descontó para Rinocerontes en un encuentro dirigido por José Esteban Castillo Martínez.

El duelo entre Mulas de Moreno F.C. y Costanzo F.C. quedó pendiente, mientras que Atlético de Turrubiartes tuvo jornada de descanso.

PARTIDOS PENDIENTES

En el duelo correspondiente a la Fecha 4, el Atlético de Turrubiartes dio una verdadera demostración de poderío ofensivo al imponerse 5-1 a Costanzo F.C.. Con una actuación colectiva destacada, Antonio Torres y Lan Mazatzin Rodríguez se encargaron de firmar dos tantos cada uno, mientras que Ladics Rivera completó la cuenta. Por parte de Costanzo, Diego Rodrigo Cruz fue el autor del único gol que decoró el marcador. El encuentro fue dirigido por el árbitro José de Jesús Reyes Infante.

Por su parte, en el juego pendiente de la Fecha 1, el Atlético División impuso condiciones con una contundente victoria de 8-1 sobre Mulas de Moreno F.C., en una auténtica exhibición de contundencia y juego colectivo. Alejandro Bartolo brilló con un hat-trick, seguido por Luis Armando Escalante, quien marcó dos goles, mientras que Luis Aranda, Luis Miguel Romero y Juan Gabriel Rentería redondearon la goleada. El descuento para Mulas de Moreno llegó gracias a Martín Ramírez. El duelo fue arbitrado por Ulises Ochoa Madrigal.