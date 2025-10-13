logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

SLP

Familias de Axtla recibirán apoyos de 20 mil pesos

Por Redacción

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
El gobernador del Estado de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, arribó a Axtla de Terrazas este domingo por la tarde y en reunión con autoridades locales, anunció apoyos a las familias de este municipio de 20 mil pesos a cada una de las 139  familias que sufrieron la mayor afectación y paquetes para el hogar a 150 casas afectadas de comunidades, de acuerdo a un censo elaborado por el ayuntamiento. 

   Resaltó el trabajo coordinado con los ayuntamientos y el apoyo decidido de las dependencias federales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quién sostuvo una reunión virtual previamente para la evaluacion general de la situación derivada de las fuertes lluvias en la región. 

     En el encuentro en Axtla, Gallardo Cardona anunció los apoyos extraordinarios de 20 mil pesos y los paquetes de estufa, colchones, cobijas y colchonetas para familias de comunidades afectadas de este y otros municipios, además de una campaña de vacunación y de fumigación contra los mosquitos para evitar algún brote de dengue. 

  Destacó que se continuará con todo el apoyo a las familias recorriendo las comunidades, incluso las más alejadas, para asegurar que nadie se quede sin el apoyo “agradecemos las donaciones que la sociedad civil de todo el estado está haciendo para nuestros hermanos de la Huasteca, juntos saldremos adelante”, expresó.

