logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Efraín Juárez, DT de club húngaro

El estratega mexicano iniciará su primera aventura en Europa

Por El Universal

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Efraín Juárez, DT de club húngaro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- Efraín Juárez ha decidido dar vuelta a la página tras la reciente final perdida con Pumas y encaminar su carrera hacia un nuevo desafío de alto nivel.

      El técnico mexicano, que dejó buenas sensaciones en su paso por el futbol nacional, emprende ahora su primera aventura en Europa con la intención de consolidarse en el banquillo internacional.

      Después de varios días de especulación, el exentrenador universitario fue anunciado como nuevo director técnico del Gyori ETO de Hungría, un club que buscará abrirse paso en los playoffs de la UEFA Champions League.

      La institución hizo oficial su llegada a través de sus plataformas digitales, destacando la trayectoria del estratega, quien arriba tras experiencias positivas tanto en Colombia con Atlético Nacional como en la Liga MX con Pumas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Juárez, quien llegará acompañado de todo su cuerpo técnico, asumirá un reto importante al buscar consolidarse en el futbol europeo y, al mismo tiempo, pelear por mantener el protagonismo del equipo, con la misión de competir por el campeonato local y dar un paso al frente en el plano internacional.

      El Gyori ETO es uno de los clubes más importantes del futbol húngaro, fundado en 1904 y con sede en la ciudad de Gyor. En su historia suma 4 títulos de liga en Hungría y varias participaciones en competiciones europeas, incluyendo fases previas de torneos de la UEFA. Juega como local en el ETO Park, con capacidad para más de 15 mil aficionados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gilberto Mora no siente presión antes de México vs Corea
      Gilberto Mora no siente presión antes de México vs Corea

      Gilberto Mora no siente presión antes de México vs Corea

      SLP

      El Universal

      México y Corea del Sur disputan el liderato del Grupo A en un partido clave en Guadalajara.

      El US Open se prepara para un Shinnecock Hills duro y ventoso
      El US Open se prepara para un Shinnecock Hills duro y ventoso

      El US Open se prepara para un Shinnecock Hills duro y ventoso

      SLP

      AP

      Jugadores como Scottie Scheffler y Rory McIlroy enfrentan condiciones difíciles en Shinnecock Hills.

      Harry Kane anota dos goles y lidera victoria de Inglaterra en Dallas
      Harry Kane anota dos goles y lidera victoria de Inglaterra en Dallas

      Harry Kane anota dos goles y lidera victoria de Inglaterra en Dallas

      SLP

      AP

      El capitán inglés alcanzó 10 goles en Copas del Mundo y superó un penal fallado en Qatar.

      Corea del Sur denuncia intento de espionaje con dron en México
      Corea del Sur denuncia intento de espionaje con dron en México

      Corea del Sur denuncia intento de espionaje con dron en México

      SLP

      El Universal

      La Federación de Corea del Sur solicitó a FIFA investigar el supuesto intento de espionaje.