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Efraín Juárez, fuera de Conference League

Por Agencias

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Efraín Juárez, fuera de Conference League
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      El técnico mexicano Efraín Juárez no ha comenzado de la mejor manera su incursión en el futbol europeo, luego de quedar eliminado en las fases previas de la Conference League.

      Tras el gran torneo realizado con los Pumas de la UNAM, Juárez optó por separarse del club capitalino y sumarse al futbol húngaro, aunque en lo que va de la temporada ya suma dos eliminaciones en competiciones europeas.

      En cuanto a la Conference League, el conjunto Gyori ETO quedó eliminado en la tercera ronda clasificatoria, donde enfrentó al club letón Riga. A lo largo de la eliminatoria, los dirigidos por el mexicano perdieron el partido de ida 1-0 y aunque intentaron remontar en el juego de vuelta, únicamente lograron conseguir un empate 1-1 que selló su derrota en el marcador global.

      Cabe resaltar que el gol del equipo letón llegó en los últimos instantes del partido, ya que al minuto 87 el futbolista Caio Ferreira remató dentro del área y certificó su pase.

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      Mientras que en la Champions League, cayeron en la primera ronda de clasificación, donde de igual forma empataron de locales 2-2 y cayeron derrotados 1-0 de visitantes ante el Vikingur Reykjavik de Islandia. Luego de esta caída, el equipo no disputará competencias europeas a lo largo de la temporada, por lo que el técnico tricolor deberá mostrar su valía únicamente en la liga húngara, donde hasta el momento ocupa la cuarta posición tras dos partidos disputados en los que consiguió una victoria y un empate.

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