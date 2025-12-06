El ADSL comienza preparación rumbo al Clausura 2026

El Atlético de San Luis puso en marcha su planificación deportiva de cara al Torneo Clausura 2026, con un calendario definido para su etapa de pretemporada. El plantel potosino reportará el martes 9 y miércoles 10 de diciembre para realizar las pruebas médicas obligatorias, paso inicial antes del arranque formal de los entrenamientos.

Los trabajos en cancha comenzarán el jueves 11 de diciembre en la Ciudad Deportiva La Presa, donde el equipo permanecerá hasta el día 15. El 16 de diciembre, el conjunto rojiblanco viajará a Mazatlán para continuar con sesiones de entrenamiento de mayor intensidad.

Como parte de su preparación, Atlético de San Luis disputará cuatro partidos amistosos. El primero será el 19 de diciembre frente a Mazatlán FC; el segundo, el 23 de diciembre, ante los Rayos del Necaxa en Aguascalientes. El equipo regresará después a San Luis Potosí para encarar un tercer encuentro el 30 de diciembre, aún con rival por definir. El último compromiso previo al inicio del torneo está programado para el 3 de enero de 2026, cuando enfrenten a Mineros de Zacatecas.

Con este plan de trabajo, Atlético de San Luis busca llegar en óptimas condiciones al Clausura 2026, enfocándose en fortalecer su desempeño colectivo desde las primeras etapas de la pretemporada.

