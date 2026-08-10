El ADSL Femenil se impone a Tijuana

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El Atlético de San Luis Femenil consiguió sus primeros tres puntos del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, luego de imponerse por marcador de 2-1 a Tijuana en el Estadio Alfonso Lastras, en un encuentro donde las potosinas mostraron contundencia en el arranque y supieron resistir durante la segunda mitad.

Las dirigidas por el conjunto potosino tomaron la ventaja apenas al minuto 7, cuando una falta sobre Enyerliannys Higuera dentro del área fue sancionada como penal. La propia atacante se encargó de ejecutar la pena máxima y mandó el balón al fondo de las redes para colocar el 1-0.

La reacción del Atlético de San Luis fue inmediata. Al minuto 14, Rebeca Contreras recibió el esférico dentro del área y, con un remate de pierna derecha, venció a la guardameta visitante para ampliar la ventaja a 2-0.

Con dos goles de diferencia, las potosinas mantuvieron el orden defensivo ante los intentos de Tijuana por recortar distancias. La zaga local respondió de buena manera durante el resto de la primera mitad para conservar la ventaja y marcharse al descanso con el marcador favorable.

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Para el complemento, Tijuana incrementó la presión en busca del descuento. Al minuto 65, las visitantes estuvieron cerca de conseguirlo, pero Aurora Suárez apareció oportunamente para salvar al Atlético de San Luis sobre la línea después de un disparo de larga distancia.

Un minuto después, las condiciones del partido se complicaron para las locales luego de la expulsión de Frida Vargas, quien recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al equipo potosino con diez jugadoras.

A pesar de la inferioridad numérica, Atlético de San Luis mantuvo el orden y continuó compitiendo para defender la ventaja. Sin embargo, al minuto 80, Tijuana logró acercarse en el marcador por conducto de Trudi Carter, quien aprovechó una oportunidad dentro del área para establecer el 2-1.

El Atlético de San Luis Femenil tendrá ahora una complicada prueba como visitante, pues el próximo domingo 16 de agosto enfrentará a Guadalajara en el Estadio Akron, correspondiente a la tercera jornada del torneo.