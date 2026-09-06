El Athletic fulmina al Atlético de Madrid
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Pierre-Emerick Aubameyang llegó a cuatro goles en el mismo número de partidos desde que se unió a Deportivo para ayudar al club recién ascendido a mantenerse invicto desde su regreso a la máxima categoría.
Aubameyang de 37 años anotó en el 88 para sentenciar una victoria 3-2 en Villarreal.
Athletic Bilbao anotó tres veces en la segunda mitad para vencer 3-0 al Atlético de Madrid de Diego Simeone en La Liga con goles en la segunda mitad de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet.
Fue la segunda victoria consecutiva de Athletic bajo su nuevo entrenador alemán, Edin Terzic.
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Además, Sergio Camello anotó dos veces para liderar a Rayo Vallecano a una victoria 3-2 sobre Racing Santander.
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