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El Athletic fulmina al Atlético de Madrid

Por AP

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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El Athletic fulmina al Atlético de Madrid
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      Pierre-Emerick Aubameyang llegó a cuatro goles en el mismo número de partidos desde que se unió a Deportivo para ayudar al club recién ascendido a mantenerse invicto desde su regreso a la máxima categoría.

      Aubameyang de 37 años anotó en el 88 para sentenciar una victoria 3-2 en Villarreal.

      Athletic Bilbao anotó tres veces en la segunda mitad para vencer 3-0 al Atlético de Madrid de Diego Simeone en La Liga con goles en la segunda mitad de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet.

      Fue la segunda victoria consecutiva de Athletic bajo su nuevo entrenador alemán, Edin Terzic.

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      Además, Sergio Camello anotó dos veces para liderar a Rayo Vallecano a una victoria 3-2 sobre Racing Santander.

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