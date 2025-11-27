Primera fase de tregua en Gaza, cerca de terminar

Jan Yunis, Franja de Gaza.- Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos el miércoles, un día después de que Hamás devolviera los restos de un rehén israelí, en el último intercambio como parte de un alto al fuego mediado por Estados Unidos cuya primera fase está llegando a su fin.

Los restos de dos rehenes, un israelí y un ciudadano tailandés — secuestrados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 que desató la guerra — aún deben ser devueltos.

Hamás aseguró que está comprometido a entregarlos, aunque la recuperación se ve dificultada por la destrucción generalizada en la Franja de Gaza.

Mediadores turcos, qataríes y egipcios se reunieron el martes en El Cairo para discutir la segunda fase de la tregua.

Ello podría incluir el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización armada, encargada de asegurar el desarme de los milicianos de Hamás, una demanda clave de Israel, y el desarrollo de un organismo internacional para gobernar Gaza y supervisar la reconstrucción.

Grandes interrogantes se ciernen sobre casi todas las partes del plan y el marco temporal para la implementación del frágil alto el fuego que se ha mantenido a pesar de las acusaciones de violaciones por ambas partes.