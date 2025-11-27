logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Primera fase de tregua en Gaza, cerca de terminar

Por AP

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Primera fase de tregua en Gaza, cerca de terminar

Jan Yunis, Franja de Gaza.- Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos el miércoles, un día después de que Hamás devolviera los restos de un rehén israelí, en el último intercambio como parte de un alto al fuego mediado por Estados Unidos cuya primera fase está llegando a su fin.

Los restos de dos rehenes, un israelí y un ciudadano tailandés — secuestrados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 que desató la guerra — aún deben ser devueltos.

Hamás aseguró que está comprometido a entregarlos, aunque la recuperación se ve dificultada por la destrucción generalizada en la Franja de Gaza.

Mediadores turcos, qataríes y egipcios se reunieron el martes en El Cairo para discutir la segunda fase de la tregua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ello podría incluir el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización armada, encargada de asegurar el desarme de los milicianos de  Hamás, una demanda clave de Israel, y el desarrollo de un organismo internacional para gobernar Gaza y supervisar la reconstrucción.

Grandes interrogantes se ciernen sobre casi todas las partes del plan y el marco temporal para la implementación del frágil alto el fuego que se ha mantenido a pesar de las acusaciones de violaciones por ambas partes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desastre en Asia por fuertes lluvias
Desastre en Asia por fuertes lluvias

Desastre en Asia por fuertes lluvias

SLP

EFE

Tailandia, Vietnam, Filipinas, Indonesia y Malasia, afectados

Satélite de Surcorea fue lanzado al espacio
Satélite de Surcorea fue lanzado al espacio

Satélite de Surcorea fue lanzado al espacio

SLP

AP

Vizcarra pasará 14 años tras las rejas
Vizcarra pasará 14 años tras las rejas

Vizcarra pasará 14 años tras las rejas

SLP

AP

Tragedia en H. Kong
Tragedia en H. Kong

Tragedia en H. Kong

SLP

AP

Incendio en rascacielos deja al menos 44 muertos, 279 desaparecidos y tres arrestados