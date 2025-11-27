Bloqueos causan pérdidas

Ciudad de México.- Por tercer día consecutivo siguieron los bloqueos de agricultores y productores en el país. Este miércoles los cierres de caminos, casetas y puentes fronterizos se mantuvieron en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala y Sonora.

Las mayores afectaciones se registraban en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que los agricultores mantenían cerrados los tramos de carga, los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta y Córdova Américas, así como el carril de mercancías del Puente Internacional de Palomas-Columbus. Por la tarde también se preveía el cierre del tramo de carga del Puente Internacional de Tornillo-Guadalupe. Además, al menos tres tramos carreteros seguían bloqueados.

El sector empresarial en Ciudad Juárez alertó sobre pérdidas millonarias e incluso el cierre de líneas de producción en las empresas maquiladoras.

La Asociación de Agentes Aduanales e Index señalaron que el cierre al comercio exterior en los cruces internacionales ha generado grandes afectaciones tanto de lado mexicano como estadounidense.

Aunque expusieron que los agricultores están en su derecho de reclamar al gobierno prestaciones, garantías o concesiones que les corresponden, aunque también creen que no se debe de hacer afectando a otros sectores de la economía.

María Teresa Delgado, consejera nacional de Index Juárez, explicó que los insumos de la industria se encuentran detenidos en Estados Unidos, ya que no han podido cruzar a esta localidad porque los cuatro cruces de exportación e importación están cerrados y eso les está causando pérdidas millonarias a las industrias.

Este miércoles, Tlaxcala amaneció sitiada: manifestantes cerraron múltiples vialidades, incendiaron maquinaria pesada para impedir el paso y provocaron el colapso de la autopista Puebla-Tlaxcala, una de las conexiones estratégicas entre ambas entidades. Hasta las 20:30 se mantenían los cierres.

En Jalisco, transportistas y productores agrícolas mantenían cerrados cinco puntos carreteros, lo mismo que en Tamaulipas.