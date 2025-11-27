logo pulso
Eligen a ligados a la 4T para el TFJA

El Senado, de mayoría oficialista, designó a 20 magistrados de las salas regionales

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El Senado de la República ratificó, con el voto del oficialismo, a 20 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), de los cuales varios han sido diputados por Morena, funcionarios de la Cuarta Transformación o tienen vínculos con la actual dirigente Luisa María Alcalde Luján, el senador Adán Augusto López Hernández, la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y el exministro Arturo Zaldívar.

Con 66 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 32 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se ratificaron los 20 nuevos magistrados de la Salas Regionales del TFJA, quienes durarán en su encargo 10 años improrrogables, contados a partir del 1 de enero de 2026. De inmediato rindieron protesta ante el pleno.

Cristina Ruiz, senadora del PRI, al subir a tribuna argumentó que el tribunal podría dejar de ser un contrapeso y convertirse en “un apéndice más del Poder Ejecutivo”.

“Aquí se propone a una exdiputada de Morena, convertida hoy mágicamente en una técnica; a un extrabajador de la presidenta Claudia Sheinbaum, enviado a juzgar a la administración en la que él participó; a un operador político ligado al senador Adán Augusto López, a exfuncionarios del SAT y dependencias federales que el tribunal debe vigilar, no proteger, a perfiles formados en la obediencia política, así como les gusta, a operadores territoriales, excandidatos, asesores y cuadros del oficialismo, a personas que hasta hace unas semanas cobraban en la nómina federal”, acusó.

“Los mexicanos deben saber que de estas 20 propuestas que hace la Presidenta, 19 de ellos actualmente trabajan para el gobierno de la 4T en el Poder Ejecutivo”, expuso el senador del PAN, Gustavo Sánchez Vázquez

Entre los perfiles destacan Olimpia Girón Hernández, quien fue diputada federal por Morena de 2021 a 2024, es militante activa de ese partido y fue recientemente asesora parlamentaria en el Senado.

También se encuentra Yamil Villalba Villarreal, cercano a la dirigente nacional de Morena. Es copropietario de la casa que pertenece a las hermanas Luisa María Alcalde Luján, líder del partido, y Bertha Alcalde Luján, fiscal General de la CDMX.

