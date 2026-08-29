El Bayern Múnich luce devastador ante Stuttgart
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MÚNICH.- Como de costumbre, Bayern Múnich lució arrollador en el inicio de la campaña de la Bundesliga, al propinar el viernes una goleada de 5-1 al Stuttgart.
Dayot Upamecano adelantó al campeón vigente al rematar de cabeza un córner de Joshua Kimmich a los 21 minutos.
Josha Vagnoman empató por el visitante a los 52. Michael Olise volvió a poner arriba al Bayern tres minutos más tarde y Vagnoman marcó en propia puerta a los 58 para darle al Bayern una ventaja de 3-1.
Aleksandar Pavlovic hizo el 4-1 a ocho minutos del final y el colombiano Luis Díaz añadió el quinto en el tiempo añadido.
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El conjunto bávaro no ha perdido su primer partido de la temporada de la Bundesliga durante 15 años consecutivos.
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