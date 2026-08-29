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El campeón PSG rescata empate

Por AP

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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El campeón PSG rescata empate
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      PARÍS.- París Saint-Germain, el campeón defensor de la Ligue 1, necesitó dos goles en el tiempo añadido para rescatar apenas un empate 2-2 de la cancha de Lille.

      Fue el segundo empate en el mismo número de fechas de la nueva campaña para el conjunto capitalino, que se ha atorado así en un mal inicio.

      El monarca francés y europeo reaccionó para empatar 2-2 en Rennes la semana pasada, pero parecía seguro que se iría de Lille con las manos vacías.

      Un espectacular remate en la primera mitad de Hakon Arnar Haraldsson y un gol de Dilane Bakwa a los 84 minutos pusieron al equipo local al mando.

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      Sin embargo, Vitinha a los 91 y Marquinhos cuatro minutos después lograron una remontada notable para el equipo dirigido por el español Luis Enrique.

      Lille quedó como puntero provisional del certamen con cuatro puntos, uno por encima de Marsella, Lens, Lyon y Mónaco. PSG tiene dos unidades y muchas dudas

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