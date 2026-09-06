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El Cefor Promotora inicia ante Irapuato

Por Romario Ventura

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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El Cefor Promotora inicia ante Irapuato
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      El Cefor Promotora San Luis se reporta listo para comenzar una nueva temporada dentro de la Tercera División Profesional (TDP), cuando visite este domingo 6 de septiembre a la Trinca de Mi Vida, en Irapuato, Guanajuato.

      El encuentro correspondiente a la primera jornada se disputará en la cancha de "Fertí Joaquín", en punto de las 16:00 horas, en un duelo que marcará el inicio del camino del conjunto potosino en el nuevo campeonato.

      La inauguración del torneo en tierras guanajuatenses contará con la presencia del presidente de la Liga de Tercera División Profesional, contador José Escobedo Corro, quien eligió este encuentro para acompañar el arranque de la competencia, tomando en cuenta la destacada temporada realizada por el conjunto potosino el año anterior.

      Cefor Promotora San Luis llega a este compromiso después de una intensa pretemporada, en la que disputó algunos encuentros de preparación y trabajó fuertemente en el aspecto físico y futbolístico para llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato.

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      El encargado de tomar las riendas del equipo esta temporada es César Silva, quien destacó la conformación del plantel y el compromiso de sus jugadores. "Contamos con un plantel muy completo, con jugadores muy comprometidos que buscarán los mejores resultados para bien de su afición, que los apoyó el torneo pasado en todos sus partidos".

      Silva señaló que se apostó por conformar un equipo con talento potosino, acompañado de algunos refuerzos, con la intención de darle identidad al proyecto y volver a disputar la liguilla, aunque ahora con un objetivo más ambicioso: pelear por el campeonato.

      El estratega consideró que cuentan con un plantel suficiente para buscar la corona y pidió nuevamente el respaldo de la afición de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.

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