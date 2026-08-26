El equipo debe seguir mejorando: Quintana

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El Atlético de San Luis Femenil consiguió una importante victoria en condición de visitante al imponerse 5-2 al Puebla Femenil en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que permite a las potosinas sumar puntos valiosos en el arranque del Apertura 2026 y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de su grupo.

Tras el contundente triunfo, el director técnico potosino Ignacio "Nacho" Quintana destacó el crecimiento que ha mostrado su equipo durante las primeras cuatro jornadas, aunque reconoció que todavía existen aspectos por corregir, principalmente en el control de los partidos cuando tienen ventaja.

"Este ha sido el torneo en el que más puntos hemos podido sumar en los primeros cuatro juegos", señaló Quintana, quien dejó claro que, pese al buen inicio, el plantel todavía no está conforme con lo realizado.

El estratega consideró que el conjunto potosino debe mejorar en el manejo de los momentos del encuentro y evitar perder su identidad durante lapsos prolongados, situación que permitió al Puebla acercarse peligrosamente en el marcador después de que San Luis había tomado una ventaja considerable. "Estuvimos a punto también de ser empatados por el rival y creo que eso es lo que tendríamos que mejorar, controlar un poquito más las emociones, saber ir ganando también", explicó.

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El entrenador destacó especialmente la capacidad de reacción de sus dirigidas durante el encuentro ante Puebla, luego de que las locales lograran acercarse en el marcador. Para Quintana, cerrar el partido de buena manera representa uno de los principales aspectos positivos de la jornada. "Hoy pudimos cuando menos tener un buen cierre y eso es lo bueno rescatable ahorita, que seguimos jugando y estamos cerca de la clasificación", apuntó.

Quintana explicó que el objetivo será mantener la misma propuesta mostrada durante los primeros minutos ante Puebla: un equipo que busque controlar las acciones y establecer las condiciones del encuentro sin importar el rival. "Pararnos con la misma idea de esa manera es con la que empezamos hoy el partido, tratando de ser el equipo que controle las situaciones, que controle los momentos", manifestó.