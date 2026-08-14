El Fire elimina al Cruz Azul

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Chicago.- El Chicago Fire ganó por 2-1 este jueves al Cruz Azul en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, en las afueras de Chicago, para cerrar con el pleno de victorias la fase de grupos de la Leagues Cup y citarse con Monterrey en cuartos de final.

Con esta derrota, Cruz Azul acabó eliminado del torneo, que mide a los clubes de la MLS con los de la Liga MX.

En un SeatGeek Stadium repleto de aficionados de Cruz Azul, el sudafricano Puso Dithejane adelantó al Fire en el minuto 67 y, tras el momentáneo empate del argentino Nicolás Ibáñez en el 81, el propio extremo de Chicago selló su doblete personal en el 93.

En ese momento, el Fire ya había sustituido al delantero polaco Robert Lewandowski, su estelar fichaje de este verano, incorporado procedente del Barcelona.

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Con estos tres puntos, el Fire acabó como líder entre los equipos de la MLS, con tres victorias de tres.

Cruz Azul llegaba a la última jornada con opciones de avanzar y como dueño de su destino, pero la derrota puso fin a su torneo.