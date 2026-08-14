logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Fire elimina al Cruz Azul

El equipo de la MLS se cita con Monterrey en cuartos

Por EFE

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
A
El Fire elimina al Cruz Azul
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Chicago.- El Chicago Fire ganó por 2-1 este jueves al Cruz Azul en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, en las afueras de Chicago, para cerrar con el pleno de victorias la fase de grupos de la Leagues Cup y citarse con Monterrey en cuartos de final.

      Con esta derrota, Cruz Azul acabó eliminado del torneo, que mide a los clubes de la MLS con los de la Liga MX.

      En un SeatGeek Stadium repleto de aficionados de Cruz Azul, el sudafricano Puso Dithejane adelantó al Fire en el minuto 67 y, tras el momentáneo empate del argentino Nicolás Ibáñez en el 81, el propio extremo de Chicago selló su doblete personal en el 93.

      En ese momento, el Fire ya había sustituido al delantero polaco Robert Lewandowski, su estelar fichaje de este verano, incorporado procedente del Barcelona.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con estos tres puntos, el Fire acabó como líder entre los equipos de la MLS, con tres victorias de tres.

      Cruz Azul llegaba a la última jornada con opciones de avanzar y como dueño de su destino, pero la derrota puso fin a su torneo. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      América cae en penaltis y pierde liderato en Leagues Cup
      América cae en penaltis y pierde liderato en Leagues Cup

      América cae en penaltis y pierde liderato en Leagues Cup

      SLP

      El Universal

      Cristian Borja falló el penalti decisivo y América quedó segundo en el grupo.

      Amy Hunt gana oro en 200 metros en Birmingham: "Orgullosa de competir en casa"
      Amy Hunt gana oro en 200 metros en Birmingham: "Orgullosa de competir en casa"

      Amy Hunt gana oro en 200 metros en Birmingham: "Orgullosa de competir en casa"

      SLP

      AP

      Mark English se convierte en el primer irlandés en ganar oro en 800 metros en Europa.

      Ben Shelton retiene título en National Bank Open en Montreal
      Ben Shelton retiene título en National Bank Open en Montreal

      Ben Shelton retiene título en National Bank Open en Montreal

      SLP

      AP

      El triunfo confirma el buen momento de Shelton, que ganó también en Dallas y Múnich.

      Iga Swiatek gana National Bank Open 2024 en Toronto
      Iga Swiatek gana National Bank Open 2024 en Toronto

      Iga Swiatek gana National Bank Open 2024 en Toronto

      SLP

      AP

      En dobles, Katerina Siniakova y Shuai Zhang se coronaron tras superar a Errani y Melichar-Martinez.