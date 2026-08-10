El Fire remonta y vence al Santos

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Chicago Fire tuvo una gran remontada en el partido contra Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup, partido en el que Robert Lewandowski pudo hacerse presente en el marcador para aportar el tercer gol para la cuenta de su equipo.

Después de intentarlo varias veces durante el encuentro que se jugó en el Estadio Toyota Park, Lewandowski encontró la oportunidad de empujar el esférico al fondo de la portería, luego de que hubo una serie de rebotes en el área que le permitió hacer su tanto para sepultar a los guerreros laguneros.

Fue justo al 90+3" cuando se produjo una jugada dentro del campo en la que Carlos Acevedo rechazó un disparo a puerta, el balón quedó a merced de cualquiera que llegara a rematar y fue ahí donde Lewandowski aprovechó para mandar a guardar el balón ante los ojos del portero santista.

Antes del gol de Robert Lewandowski, Phillip Zinkernagel (72") y Robin Lod (90") fueron los encargados de anotar los otros goles para su equipo, pero Ezequiel Bullaude fue el que anotó a los 20 minutos del encuentro el primer tanto de este partido en el que el equipo de la MLS se despidió de la Leagues Cup. Este fue el tercer gol de Robert Lewandowski con el Chicago Fire, pues ante Charlotte FC aumentó un doblete con el que se estrenó en la MLS.

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