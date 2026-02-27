El Real Madrid vuelve a cruzarse con el City en octavos de Champions

NYON, Suiza — Tres cruces entre clubes de Inglaterra y España animarán los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo realizado el viernes deparó uno que es habitual: Manchester City-Real Madrid.

Será el quinto año consecutivo en que el Madrid —15 veces campeón de Europa— y el City se enfrenten en la fase de eliminación directa, y también se midieron en diciembre en la fase de liga. El ganador podría medirse con el Bayern Múnich en los cuartos de final.

"Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos", dijo el director de relaciones institucionales del Madrid, Emilio Butragueño. "Los espectadores van a disfrutar mucho, porque siempre son partidos de fútbol ofensivo, de dos equipos que quieren mandar en el partido, normalmente con bastantes goles, es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo".

La sorprendente racha de Bodø/Glimt en la Champions tendrá al Sporting de Lisboa como el siguiente visitante al Círculo Polar Ártico el próximo mes.

La derrota 3-1 del Man City en el pueblo pesquero noruego el mes pasado fue lo que lo impulsó a Bodø/Glimt a una racha de cuatro victorias en el torneo, todas durante la pretemporada noruega. Acaban de eliminar al Inter de Milán en los repechajes.

"Hemos podido aprender", manifestó el director ejecutivo de Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sobre un equipo que no logró ganar ninguno de sus seis partidos de la Liga de Campeones de septiembre a diciembre.

Thomassen se rió ante la sugerencia de que su club, en gran forma, pudiera ahora partir como favorito para avanzar. "Creo que seremos el no favorito si jugamos contra cualquiera", expresó.

Bodø/Glimt es el primer equipo noruego en llegar tan lejos en la competición de élite desde 1996-97. Entonces, Rosenborg avanzó desde la fase de grupos de 16 equipos directamente a los cuartos de final.

Los partidos de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo, y los de vuelta una semana después.

El campeón defensor Paris Saint-Germain quedó emparejado con Chelsea, en una revancha de la final del Mundial de Clubes en julio que el club londinense ganó 3-0 en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Entonces, el Chelsea era dirigido por Enzo Maresca, quien fue despedido el 1 de enero y reemplazado por Liam Rosenior.

Como entrenador de Estrasburgo en la liga francesa, Rosenior enfrentó al PSG en el Parque de los Príncipes esta temporada y empató 3-3 en octubre.

El ganador se ganará un cruce de cuartos de final contra el Galatasaray o el Liverpool, al que el PSG eliminó en los octavos de final el año pasado rumbo a su primer título de la Champions.

Galatasaray superó 1-0 a Liverpool en la fase de liga en septiembre, lo que ayudó a hundir al campeón inglés en una espiral de dos meses de malos resultados.

Real Madrid-Man City es uno de los tres cruces España-Inglaterra en los octavos de final y se producirá tres meses después de que el equipo del técnico Pep Guardiola saliera victorioso 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu. Un penal ejecutado por Erling Haaland fue decisivo justo antes del descanso.

"Ya tuvimos un partido realmente bueno", comentó el director deportivo del Man City, Hugo Viana, y añadió: "No hay favorito en este tipo de competición, en este tipo de partidos".

El Madrid eliminó al Man City tres veces en las últimas cuatro ediciones. El club inglés avanzó en su semifinal de 2023.

Una sección del sorteo es completamente España contra Inglaterra. El Barcelona se las verá contra Newcastle y Atlético de Madrid se medirá con Tottenham, y los ganadores se medirán el próximo mes en los cuartos de final.

El Bayern quedó emparejado con Atalanta, el último equipo italiano que sigue en carrera, y Arsenal se enfrentará a Bayer Leverkusen. El ganador entre Arsenal y Leverkusen jugará contra Bodø/Glimt o Sporting en los cuartos de final.

El sorteo del viernes fijó el cuadro de cabezas de serie hasta la final el 30 de mayo en la Puskas Arena de Budapest.

Real Madrid y Barcelona no pueden enfrentarse hasta la final, y tampoco Arsenal y Man City, rivales por el título de la Liga Premier.

Una mitad del cuadro incluye al PSG, Liverpool, Real Madrid, Man City y Bayern Múnich. Solo uno de esos equipos podrá acudir a Budapest.