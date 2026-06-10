El reto de seguir creciendo en el atletismo nacional

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El análisis del medallero histórico de atletismo de la Olimpiada Nacional durante el periodo 1996-2026 ofrece una radiografía del desempeño de San Luis Potosí en una de las disciplinas más importantes del deporte mexicano. Los números reflejan avances significativos, pero también evidencian los desafíos que la entidad enfrenta para consolidarse entre las potencias nacionales.

Durante tres décadas de participación, el atletismo potosino ha conseguido un total de 102 medallas, distribuidas en 34 preseas de oro, 33 de plata y 35 de bronce. Estos resultados colocan a San Luis Potosí en la posición 24 del medallero histórico nacional de la disciplina.Si bien superar el centenar de medallas representa un logro relevante y es resultado del esfuerzo de generaciones de atletas, entrenadores, asociaciones y dirigentes deportivos, la diferencia respecto a las entidades líderes sigue siendo considerable.

El medallero histórico es encabezado por Jalisco con 1,074 preseas, seguido por Nuevo León con 1,017 y Sonora con 1,001, estados que han logrado consolidar estructuras deportivas permanentes y programas de desarrollo que les permiten mantenerse entre los protagonistas nacionales año tras año.

Especialistas en desarrollo deportivo coinciden en que San Luis Potosí cuenta con el talento necesario para aspirar a mejores resultados. A lo largo de estos 30 años, la entidad ha formado campeones nacionales, integrantes de selecciones mexicanas y atletas con participación internacional, demostrando que la capacidad deportiva existe.

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Sin embargo, el principal reto continúa siendo la consolidación de procesos sostenidos de formación y seguimiento. Entre los factores que históricamente han limitado el crecimiento del atletismo potosino se encuentran la falta de continuidad en programas deportivos, la escasa detección de talentos en municipios, la necesidad de incrementar las competencias de desarrollo y el fortalecimiento de la capacitación de entrenadores, además de un mayor respaldo institucional para los atletas de alto rendimiento.

A pesar de estos desafíos, también existen señales alentadoras. En los últimos años se han impulsado proyectos orientados al fortalecimiento de la competencia local, la promoción de programas de formación deportiva y la organización de eventos estatales y nacionales que buscan generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones de atletas.