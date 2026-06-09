logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información

Se recomienda consultar solo medios oficiales y reportar noticias falsas para evitar confusión y alarma.

Por El Universal

Junio 09, 2026 05:17 p.m.
A
A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la

      Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
      (SSPC) recomendó a la ciudadanía verificar la autenticidad de la información antes de compartir videos, fotografías, enlaces, mensajes o publicaciones en redes sociales, con el fin de evitar la difusión de contenidos falsos

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      que puedan generar confusión, alarma o desinformación.
      La dependencia pidió antes de compartir cualquier contenido, revisar la fuente de origen, la fecha de publicación y corroborar la información en medios de comunicación reconocidos o en canales oficiales.
      Asimismo, recomendó prestar atención a mensajes que se presentan como urgentes, utilizan títulos alarmistas, contienen exceso de mayúsculas, emojis o capturas de pantalla sin contexto, ya que estas características suelen estar presentes en contenidos falsos o engañosos.
      Para prevenir la propagación de información falsa, recomendó consultar únicamente fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, dependencias gubernamentales y medios de comunicación con reconocimiento público.
      En caso de detectar una posible noticia falsa, sugirió evitar compartirla y reportarla a través de los mecanismos disponibles en las plataformas digitales.
      Para conocer más recomendaciones de seguridad digital, la SSPC afirmó que la ciudadanía puede consultar la Ciberguía de SSPC.
      Y en caso de detectar contenidos engañosos o requerir orientación en materia de ciberseguridad, puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.
      Para verificar información y evitar la difusión de noticias falsas, se recomienda consultar y seguir las cuentas oficiales de @GabSeguridadMX y @SSC_CDMX durante la celebración del Mundial FIFA 2026.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información
      A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información

      A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información

      SLP

      El Universal

      Se recomienda consultar solo medios oficiales y reportar noticias falsas para evitar confusión y alarma.

      Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?
      Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?

      Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?

      SLP

      El Universal

      Clases suspendidas en todos los niveles educativos en la capital el 11 de junio para evitar afectaciones viales.

      México despliega seguridad para Mundial 2026 ante protestas
      México despliega seguridad para Mundial 2026 ante protestas

      México despliega seguridad para Mundial 2026 ante protestas

      SLP

      AP

      Más de 100,000 efectivos entre soldados, marinos y policías resguardan ciudades sede del Mundial 2026.

      SNTE bloquea accesos al aeropuerto de Oaxaca: usuarios con boleto ingresan
      SNTE bloquea accesos al aeropuerto de Oaxaca: usuarios con boleto ingresan

      SNTE bloquea accesos al aeropuerto de Oaxaca: usuarios con boleto ingresan

      SLP

      El Universal

      La huelga nacional de la CNTE sigue activa tras rechazar respuestas del gobierno federal a sus demandas centrales.