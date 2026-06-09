A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información
Se recomienda consultar solo medios oficiales y reportar noticias falsas para evitar confusión y alarma.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, laSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recomendó a la ciudadanía verificar la autenticidad de la información antes de compartir videos, fotografías, enlaces, mensajes o publicaciones en redes sociales, con el fin de evitar la difusión de contenidos falsos
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
que puedan generar confusión, alarma o desinformación.
La dependencia pidió antes de compartir cualquier contenido, revisar la fuente de origen, la fecha de publicación y corroborar la información en medios de comunicación reconocidos o en canales oficiales.
Asimismo, recomendó prestar atención a mensajes que se presentan como urgentes, utilizan títulos alarmistas, contienen exceso de mayúsculas, emojis o capturas de pantalla sin contexto, ya que estas características suelen estar presentes en contenidos falsos o engañosos.
Para prevenir la propagación de información falsa, recomendó consultar únicamente fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, dependencias gubernamentales y medios de comunicación con reconocimiento público.
En caso de detectar una posible noticia falsa, sugirió evitar compartirla y reportarla a través de los mecanismos disponibles en las plataformas digitales.
Para conocer más recomendaciones de seguridad digital, la SSPC afirmó que la ciudadanía puede consultar la Ciberguía de SSPC.
Y en caso de detectar contenidos engañosos o requerir orientación en materia de ciberseguridad, puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.
Para verificar información y evitar la difusión de noticias falsas, se recomienda consultar y seguir las cuentas oficiales de @GabSeguridadMX y @SSC_CDMX durante la celebración del Mundial FIFA 2026.
no te pierdas estas noticias
A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información
SLP
El Universal
Se recomienda consultar solo medios oficiales y reportar noticias falsas para evitar confusión y alarma.
Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?
SLP
El Universal
Clases suspendidas en todos los niveles educativos en la capital el 11 de junio para evitar afectaciones viales.
México despliega seguridad para Mundial 2026 ante protestas
SLP
AP
Más de 100,000 efectivos entre soldados, marinos y policías resguardan ciudades sede del Mundial 2026.