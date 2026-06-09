A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información

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En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la

(SSPC) recomendó a la ciudadanía verificar la autenticidad de la información antes de compartir videos, fotografías, enlaces, mensajes o publicaciones en redes sociales, con el fin de evitar la difusión de

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que puedan generar confusión, alarma o desinformación.La dependencia pidió antes de compartir cualquier contenido, revisar la fuente de origen, lay corroborar la información en medios de comunicación reconocidos o en canales oficiales.Asimismo, recomendó prestar atención a mensajes que se presentan como urgentes, utilizan, contienen exceso de mayúsculas, emojis o capturas de pantalla sin contexto, ya que estas características suelen estar presentes eno engañosos.Para prevenir la propagación de información falsa, recomendó consultar únicamentedel, dependencias gubernamentales y medios de comunicación con reconocimiento público.En caso de detectar una posible, sugirió evitar compartirla ya través de los mecanismos disponibles en las plataformas digitales.Para conocer másdigital, la SSPC afirmó que la ciudadanía puede consultar laY en caso de detectar contenidos engañosos o requerir orientación en materia de ciberseguridad, puede comunicarse con lade lade la CDMX al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.Para verificar información y evitar la difusión de noticias falsas, se recomienda consultar y seguir lasdedurante la celebración del Mundial FIFA 2026.