Investigan feminicidio de estadounidense y desaparición de sus hijos

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y Explotados (son sus siglas en inglés) había emitido unapor ladeque viajaban junto a su madre,, de 30 años de edad, quien fue hallada el lunes por la tarde sin vida, en el municipio deLa, sin fines de lucro, que trabaja para localizar a menores de edad, que son raptados por sus padres, secuestrados o víctimas de abuso sexual, había emitido eldel, lade losoriginarios de Indianápolis.El lunes por la tarde,fue, con huellas de violencia, en la entrada de, lugar hasta donde llegaron elementos de la Policía Estatal, peritos y agentes del, para realizar las diligencias y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).en laa:Aubielle Oriana Butler, de ocho años de edadPolaris Jude Butler, de tresNikola Jude Butler, de 12 añosEarthum Jude Butler, de cinco añosOrion Jude Butler, de siete añosAzrael Jude Butler, de un añoJoseph Jude Butler, de diez años de edad.En agosto del 2025,, denunció en Yucatán que los niños habían desaparecido en el municipio de, por sude iniciales, pero después de que lade búsqueda y localización, los niños fueron localizados en una casa del fraccionamiento Solana de Tixcacal, Mérida."Sufue visto porensin los niños. Lo más probable es que los haya dejado en una habitación del hotel para ir a comprar comida. Mis hijos deben estar aterrorizados", denunció la mujer.Agregó que había permanecido durante un día y una noche, ante eldonde interpusopor lade sus hijos. "Por favor denuncien a la Policía si los ven". No tengo un número telefónico ni nada a mi nombre, ni siquiera mi identificación. Me pueden contactar aquí en Messenger", dijo.Fue hasta eldelquesubió lade losdesaparecidos, cuyo paradero es desconocido hasta ahora.Por el hallazgo del cuerpo deen el municipio de, el, dio a conocer que untrabaja para detener en próximas horas al feminicida.Dio a conocer que en lo que va del, enhan ocurrido, pero del 8 de diciembre del 2024 al mes de mayo, suman 53 casos, con 55 víctimas.La, dio otra cifra y aseguró que en lo que va del año son 19 los feminicidios, pero el caso de la ciudadana extranjera es el primero que ocurre en el mes de junio. "Una cifra que refleja la persistencia de unaque exige acciones contundentes por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno".En su página de Facebook,tiene unacon el: "No te preocupes porque mi suerte terrenal tenga poco de terrenal, que años de amor se hayan olvidado en el odio de un instante. No lloro porque los desolados sean más felices y dulces que yo, sino porque tú, que solo soy transeúnte, te afliges por mi destino".Lano ha dicho cuánto tiempo llevaba viviendo en