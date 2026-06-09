Investigan feminicidio de estadounidense y desaparición de sus hijos
Autoridades de Chiapas activan grupo especial para capturar al presunto feminicida de Makala Pendley.
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Desde el23 de febrero , Centro Nacional para Niños Desaparecidos
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y Explotados (NCMEC son sus siglas en inglés) había emitido una ficha de búsqueda por la desaparición de siete niños que viajaban junto a su madre, Makala Pendley, de 30 años de edad, quien fue hallada el lunes por la tarde sin vida, en el municipio de Zinacantán.
La organización privada, sin fines de lucro, que trabaja para localizar a menores de edad, que son raptados por sus padres, secuestrados o víctimas de abuso sexual, había emitido el 23 de febrero del 2026, la ficha de búsqueda de los siete niños originarios de Indianápolis.
El lunes por la tarde, Makala Pendley fue hallada sin vida, con huellas de violencia, en la entrada de Zinacantán, lugar hasta donde llegaron elementos de la Policía Estatal, peritos y agentes del Ministerio Público, para realizar las diligencias y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).
Makala deja en la orfandad a:
Aubielle Oriana Butler, de ocho años de edad
Polaris Jude Butler, de tres
Nikola Jude Butler, de 12 años
Earthum Jude Butler, de cinco años
Orion Jude Butler, de siete años
Azrael Jude Butler, de un año
Joseph Jude Butler, de diez años de edad.
En agosto del 2025, Makala Pendley, denunció en Yucatán que los niños habían desaparecido en el municipio de Progreso, por su padre de iniciales J.B, pero después de que la Fiscalíaemitió ficha de búsqueda y localización, los niños fueron localizados en una casa del fraccionamiento Solana de Tixcacal, Mérida.
"Su padre fue visto por última vez en Progreso sin los niños. Lo más probable es que los haya dejado en una habitación del hotel para ir a comprar comida. Mis hijos deben estar aterrorizados", denunció la mujer.
Agregó que había permanecido durante un día y una noche, ante el Ministerio Público donde interpuso denuncia por la desaparición de sus hijos. "Por favor denuncien a la Policía si los ven". No tengo un número telefónico ni nada a mi nombre, ni siquiera mi identificación. Me pueden contactar aquí en Messenger", dijo.
Fue hasta el 23 de febrero del 2026 que NCMEC subió la ficha de búsqueda de los siete niños desaparecidos, cuyo paradero es desconocido hasta ahora.
Por el hallazgo del cuerpo de Makala Pendley en el municipio de Zinacantán, el Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que un grupo especial trabaja para detener en próximas horas al feminicida.
Dio a conocer que en lo que va del 2026, en Chiapas han ocurrido 18 feminicidios, pero del 8 de diciembre del 2024 al mes de mayo, suman 53 casos, con 55 víctimas.
La organización 50+1, dio otra cifra y aseguró que en lo que va del año son 19 los feminicidios, pero el caso de la ciudadana extranjera es el primero que ocurre en el mes de junio. "Una cifra que refleja la persistencia de una problemática estructural que exige acciones contundentes por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno".
En su página de Facebook, J.B tiene una fotografía con el texto: "No te preocupes porque mi suerte terrenal tenga poco de terrenal, que años de amor se hayan olvidado en el odio de un instante. No lloro porque los desolados sean más felices y dulces que yo, sino porque tú, que solo soy transeúnte, te afliges por mi destino".
La Fiscalía no ha dicho cuánto tiempo llevaba viviendo en ChiapasMakala Pendley.
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