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Seguridad

Detienen a hombre por presunta agresión a su esposa

La intervención ocurrió en la colonia Los Pinos, luego de que la víctima solicitó apoyo policial.

Por Redacción

Junio 09, 2026 08:33 p.m.
A
Detenido por violencia familiar.

Detenido por violencia familiar.

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      Un hombre fue detenido por oficiales de la Guardia Municipal, adscritos a la Jefatura Regional Sur, luego de ser señalado como probable responsable del delito de violencia familiar.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, el auxilio se brindó en la colonia Los Pinos, donde una mujer pidió apoyo policial tras denunciar que había sido agredida físicamente por su esposo.

      Ante el señalamiento de la víctima, los agentes municipales procedieron con la detención del presunto agresor.

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      El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, autoridad que determinará su situación jurídica.

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