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Gallardo anuncia suspensión de clases por debut de México en el Mundial

El gobernador informó que el jueves 11 de junio se dará el día libre a estudiantes de todo el estado

Por Pulso Online

Junio 09, 2026 06:26 p.m.
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Gallardo anuncia suspensión de clases por debut de México en el Mundial
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      San Luis Potosí, SLP.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el próximo jueves 11 de junio no habrá clases en escuelas de San Luis Potosí, con el objetivo de que las y los estudiantes puedan seguir el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

      A través de un mensaje difundido desde la Ciudad de México a través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó que en las próximas horas la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) emitirá el documento oficial para formalizar la medida.

      "Vamos a girar un documento para poderles dar el día a todos los niños de San Luis Potosí para que puedan ver el partido de México", señaló.

      Gallardo Cardona indicó que la suspensión aplicará para estudiantes de las cuatro regiones del estado y destacó que en la capital potosina se instalará una megapantalla en el estadio Alfonso Lastras para que las familias puedan disfrutar del encuentro y de diversas actividades organizadas con motivo del Mundial.

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      El mandatario también adelantó que analizará junto con las autoridades educativas la posibilidad de homologar el calendario de fin de cursos, luego de que habitantes de municipios fuera de la zona metropolitana solicitaran que todos los estudiantes concluyan actividades el 30 de junio, como ocurre actualmente en algunas escuelas de la Huasteca.

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      Por otra parte, anunció una dinámica en sus redes sociales mediante la cual regalará seis playeras de la Selección Mexicana.

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