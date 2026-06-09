Keylor Navas se despide de Efraín Juárez

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La etapa de Efraín Juárez al frente de Pumas llegó a su fin, luego de que el propio club universitario confirmara su salida a través de redes sociales, apenas unos días después de haber llevado al equipo a la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Salida inesperada de Efraín Juárez en Pumas

La decisión tomó por sorpresa tanto a la afición como al plantel, especialmente porque el propio técnico había manifestado su intención de continuar con el proyecto. Su gestión dejó sensaciones positivas y una conexión importante con los jugadores, quienes no tardaron en mostrarle su reconocimiento.

Reconocimiento de Keylor Navas a Efraín Juárez

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Uno de los mensajes más destacados fue el de Keylor Navas, experimentado guardameta que, mediante su cuenta de Instagram, dedicó emotivas palabras de despedida al entrenador mexicano, a quien también reconoció como una figura clave en su llegada al futbol mexicano tras su paso por Argentina.

"La verdad, no es lindo despedirse de un gran entrenador... Que Dios lo acompañe, míster!! Muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores. Muchos éxitos, que seguro llegarán!", escribió el ex portero del Real Madrid.

Navas, quien también triunfó en el futbol francés y estuvo cerca de disputar la Copa del Mundo de 2026, se convirtió en una de las piezas clave del equipo de Efraín Juárez, al rescatar al conjunto en múltiples ocasiones.