logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Abrirán los bancos el 11 de junio, en la inauguración del Mundial?

La banca reafirma su compromiso con la economía y la atención al público pese a las medidas extraordinarias.

Por El Universal

Junio 09, 2026 05:34 p.m.
A
¿Abrirán los bancos el 11 de junio, en la inauguración del Mundial?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- Las sucursales bancarias de la Ciudad de México operarán con normalidad el próximo 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).


      La aclaración se da luego de que el gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para implementar esquemas de trabajo a distancia en dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la capital del país y suspender clases en todos los niveles educativos durante la jornada inaugural del torneo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además, se exhortó al sector privado a aplicar modalidades de teletrabajo en actividades administrativas no esenciales para facilitar la movilidad en la ciudad.
      La ABM precisó que la red de sucursales bancarias continuará brindando atención al público de manera habitual.
      La asociación añadió que los servicios a clientes y usuarios se ofrecerán en los horarios que cada institución bancaria tiene establecidos. Asimismo, destacó que la prestación de servicios financieros es una actividad prioritaria y que la banca representa un actor fundamental para el desarrollo de la economía nacional.
      Las medidas anunciadas por el gobierno federal buscan reducir la presión sobre la movilidad urbana.
      La ABM reiteró que los bancos mantendrán su compromiso de ofrecer atención a clientes y usuarios, así como de contribuir a la estabilidad y solidez del sistema financiero durante el arranque del Mundial 2026.
      De esta forma, quienes necesiten realizar trámites o servicios en sucursales bancarias podrán acudir el 11 de junio en los horarios habituales de cada institución, aún con las medidas extraordinarias de movilidad y trabajo a distancia implementadas para la inauguración del torneo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Abrirán los bancos el 11 de junio, en la inauguración del Mundial?
      ¿Abrirán los bancos el 11 de junio, en la inauguración del Mundial?

      ¿Abrirán los bancos el 11 de junio, en la inauguración del Mundial?

      SLP

      El Universal

      La banca reafirma su compromiso con la economía y la atención al público pese a las medidas extraordinarias.

      Investigan feminicidio de estadounidense y desaparición de sus hijos
      Investigan feminicidio de estadounidense y desaparición de sus hijos

      Investigan feminicidio de estadounidense y desaparición de sus hijos

      SLP

      El Universal

      Autoridades de Chiapas activan grupo especial para capturar al presunto feminicida de Makala Pendley.

      A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información
      A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información

      A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información

      SLP

      El Universal

      Se recomienda consultar solo medios oficiales y reportar noticias falsas para evitar confusión y alarma.

      Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?
      Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?

      Mundial 2026: ¿hay clases o se debe ir a trabajar el jueves?

      SLP

      El Universal

      Clases suspendidas en todos los niveles educativos en la capital el 11 de junio para evitar afectaciones viales.