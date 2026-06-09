Hijo de Marc Anthony debuta como modelo a los 22 años

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Ryan Muñiz Torres, hijo del cantante Marc Anthony y de la exMiss Universo Dayanara Torres debutó como modelo de pasarela durante un importante evento de moda celebrado en República Dominicana.

El joven de 22 años participó el pasado 5 de junio en la primera edición del Casa de Campo Fashion Week, realizado en La Romana, donde desfiló por primera vez ante el público, luego de haber acumulado experiencia previa en sesiones fotográficas y portadas de revistas.

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Para esta presentación, Ryan lució creaciones del diseñador dominicano José Cristian Lagares, reconocido por sus propuestas inspiradas en la moda caribeña contemporánea, con énfasis en la innovación y la sustentabilidad.La participación del joven tuvo además un componente familiar, ya que su madre, Dayanara Torres, fue una de las figuras destacadas del encuentro al desempeñarse como embajadora oficial de la semana de la moda. La también modelo y exreina de belleza formó parte de los desfiles y acompañó de cerca a su hijo durante su estreno en la pasarela.Tras el desfile, algunas críticas en redes sociales señalaron que el joven lucía demasiado serio y que caminaba con rapidez. Sin embargo, Dayanara explicó posteriormente que ese estilo fue resultado de varios días de preparación, ya que en la alta costura se busca que la atención del público se centre en las prendas y no en quien las modela.Aunque reconoció que sintió nervios antes de salir a la pasarela, Ryan describió la experiencia como emocionante y muy gratificante. Además, dejó abierta la posibilidad de continuar desarrollándose en el modelaje mientras sigue adelante con sus estudios de ingeniería musical.En redes no pasó desapercibido su parecido físico con su padre Marc Anthony, quien está por convertirse una vez más en papá junto a su esposa Nadia Ferreira, 30 años menor que él.¿Quiénes son los hijos de Marc Anthony?Con su primera esposa, Dayanara Torres (Casados de 2000 a 2004)- Cristian Muñiz Torres: Nacido en 2001, enfocado en el diseño gráfico y las artes.- Ryan Muñiz Torres: Nacido en 2003, dedicado al modelaje y la ingeniería musical.Con su segunda esposa, Jennifer Lopez (Casados de 2004 a 2014)- Maximilian "Max" David Muñiz: Nacido en 2008, es el hijo mellizo de la pareja.- Oskar Muñiz (Nacida como Emme Maribel Muñiz): Nacido en 2008, es el mellizo de Max y recientemente acaparó la atención pública al presentarse bajo este nombre.Con su cuarta esposa, Nadia Ferreira (Casados desde 2023)- Marco Antonio Muñiz Ferreira ("Marquito"): Nacido en junio de 2023.- Bebé en camino: La pareja anunció en enero de 2026 que esperan a su segundo hijo en común.