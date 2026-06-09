Detienen a ladrón tras robo a joyería en la colonia Jardín

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Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital tras ser señalado como presunto responsable de un robo cometido en una joyería ubicada en la colonia Jardín.

De acuerdo con información de la corporación municipal, el hecho fue reportado a las autoridades, lo que derivó en la implementación de un operativo de búsqueda en la zona poniente de la ciudad.

Los oficiales localizaron al sospechoso en las inmediaciones de la avenida Nereo Rodríguez Barragán, donde realizaron su aseguramiento.

Durante la intervención, los agentes encontraron en posesión del individuo mercancía presuntamente sustraída de la joyería, con un valor estimado de alrededor de 5 mil pesos.

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El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

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