Ley de Movilidad llega al Congreso entre promesas y pendientes

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San Luis Potosí.- La iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial fue presentada ante el Congreso del Estado con el respaldo del Gobierno estatal, legisladores y colectivos ciudadanos, bajo el argumento de actualizar las reglas de movilidad en San Luis Potosí y reducir riesgos viales.

La propuesta, conocida como "Ley Santi", toma como referencia el caso de Roberto Josué Rodríguez Santiago, ciclista y activista que sobrevivió a un grave accidente vial en 2024.

Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer una jerarquía de movilidad, en la que se priorice a peatones, personas con discapacidad, ciclistas y usuarios del transporte público, por encima del uso del automóvil particular.

La iniciativa también plantea que la expedición de licencias de conducir esté condicionada a exámenes teórico-prácticos obligatorios, con el fin de evaluar conocimientos básicos de normatividad vial y prevención de accidentes.

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Otro apartado propone regular el transporte de carga, mediante rutas y horarios específicos, además de impulsar el transporte público, la movilidad no motorizada y la electromovilidad.

El proyecto incluye además la creación de un Sistema Estatal de Información Digital de Movilidad y Seguridad Vial, que concentraría datos para la toma de decisiones.

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Aunque la propuesta fue presentada como un avance en materia de seguridad vial, su discusión legislativa deberá definir los alcances reales, plazos de aplicación, presupuesto y mecanismos de vigilancia para que las nuevas obligaciones no queden solo en el papel.