Ley de Movilidad llega al Congreso entre promesas y pendientes
La iniciativa plantea exámenes para obtener licencias
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San Luis Potosí.- La iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial fue presentada ante el Congreso del Estado con el respaldo del Gobierno estatal, legisladores y colectivos ciudadanos, bajo el argumento de actualizar las reglas de movilidad en San Luis Potosí y reducir riesgos viales.
La propuesta, conocida como "Ley Santi", toma como referencia el caso de Roberto Josué Rodríguez Santiago, ciclista y activista que sobrevivió a un grave accidente vial en 2024.
Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer una jerarquía de movilidad, en la que se priorice a peatones, personas con discapacidad, ciclistas y usuarios del transporte público, por encima del uso del automóvil particular.
La iniciativa también plantea que la expedición de licencias de conducir esté condicionada a exámenes teórico-prácticos obligatorios, con el fin de evaluar conocimientos básicos de normatividad vial y prevención de accidentes.
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Otro apartado propone regular el transporte de carga, mediante rutas y horarios específicos, además de impulsar el transporte público, la movilidad no motorizada y la electromovilidad.
El proyecto incluye además la creación de un Sistema Estatal de Información Digital de Movilidad y Seguridad Vial, que concentraría datos para la toma de decisiones.
La "Ley Santi" debe ser dictada antes de 3 meses
De incurrir en el incumplimiento se aplicarían sanciones
Aunque la propuesta fue presentada como un avance en materia de seguridad vial, su discusión legislativa deberá definir los alcances reales, plazos de aplicación, presupuesto y mecanismos de vigilancia para que las nuevas obligaciones no queden solo en el papel.
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