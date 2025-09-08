El Santos recibe a Correcaminos

La emoción del baloncesto profesional vuelve este lunes por la noche al Auditorio Miguel Barragán, donde en punto de las 20:00 horas, Santos del Potosí recibirá a Correcaminos de Ciudad Victoria en una serie que puede marcar el rumbo de la quinteta potosina en la pelea por un lugar en el Play-In de la Liga Caliente LNBP 2025.

El partido tendrá un sabor especial, pues será la presentación oficial en casa del coach canadiense Doug Plumb, quien asumió recientemente el mando del equipo y busca sumar su primera victoria al frente de los celestiales. Su llegada ha generado expectativas entre la afición y el propio plantel, que confía en que la mano del nuevo estratega se note desde este compromiso

Sin embargo, el camino no será sencillo. Santos encara este desafío con ausencias sensibles, destacando la baja del experimentado base Cristian “Titi” Cortés, fuera de actividad por una lesión que lo mantiene alejado de las duelas. A pesar de ello, el equipo potosino se declara listo para mostrar carácter y aprovechar la localía en un momento decisivo de la temporada.

La directiva hizo un llamado a la afición universitaria y potosina en general para llenar las gradas del Miguel Barragán y convertirse en el sexto hombre en esta etapa crucial. Cada triunfo cuenta y el apoyo desde la tribuna puede ser determinante para que los Santos mantengan vivo el sueño de clasificar a la siguiente fase del campeonato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El basquetbol vuelve a encender la pasión en San Luis Potosí, y la cita está puesta, Santos y Correcaminos, frente a frente, en un duelo con sabor a revancha y con el futuro de la temporada en juego.