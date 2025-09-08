LA MODA DE ARMANI A TRAVÉS DE LOS AÑOS

Comenzando con una chaqueta sin forro, un simple par de pantalones y una paleta urbana, Giorgio Armani puso el estilo italiano listo para llevar en el mapa de la moda internacional a finales de la década de 1970, creando una silueta relajada inmediatamente reconocible que ha impulsado la casa de moda durante el medio siglo.

Desde la oficina ejecutiva hasta la pantalla de Hollywood, Armani visitó a los ricos y famosos con estilos clásicos y confeccionados, elaborados en telas súper suaves y tonos neutros. Sus elegantes trajes de etiqueta y deslumbrantes vestidos de noche a menudo se robaban el espectáculo en las alfombras rojas de la temporada de premios.

ÉL, LA BASE DE SU ESTILO

El estilo Armani comenzó con el propio Giorgio Armani, desde los penetrantes ojos azules enmarcados en un bronceado permanente y un temprano cabello plateado, hasta la ropa de trabajo de jeans y camiseta de marca registrada y la decoración minimalista de sus hogares privados.

La visión de la moda de Armani era la de una elegancia desenfadada donde la atención al detalle marcaba la diferencia. “Diseño para personas reales. No hay ninguna virtud en crear ropa y accesorios que no sean prácticos”, solía decir cuando se le pedía que identificara a su clientela.

EL TRAJE ARMANI

El traje Armani pronto se convirtió en un imprescindible en el armario del hombre adinerado. Y para las mujeres, la introducción del traje de pantalón en el entorno ejecutivo fue casi revolucionaria. Apodado el “traje de poder” con su chaqueta de hombreras y pantalones de corte masculino, se convirtió en la marca registrada de la clase emergente de mujeres de negocios en los años 80.

Con el tiempo, Armani suavizó el look con detalles delicados, telas lujosas y tonos más brillantes para su paleta básica de beige y gris. Su insistencia en pantalones y chaquetas llevó a algunos críticos a etiquetar su moda como “andrógina”.

SACUDE HOLLYWOOD

El clásico cinematográfico de 1980 “American Gigolo” lanzó tanto a Armani como al actor Richard Gere en sus carreras en Hollywood. Vestido de Armani, Gere se convirtió en el nuevo galán favorito de América, y “Georgeeo” como lo llamaban, el diseñador más popular del conjunto glamuroso.

La conexión con Hollywood le valió créditos de vestuario en más de 200 películas, y en 2003 un lugar en el “Paseo de la Fama” de Rodeo Drive.LAS NOCHES DE LOS ÓSCAR

La noche de los Óscar siempre brillaba, con trajes elegantes para los hombres y vestidos deslumbrantes para las damas. El ganador del Oscar al mejor actor de 2009, Sean Penn, reconoció su estatuilla con un atuendo negro sobre negro de Armani, y la nominada a mejor actriz Anne Hathaway caminó por la alfombra roja con un deslumbrante vestido de noche blanco sin tirantes de la última colección de alta costura Prive de Armani.

Otros dedicados de larga data incluyen a Jodie Foster, George Clooney, Sofia Loren y Brad Pitt. David y Victoria Beckham fueron la “cara” de su campaña publicitaria de ropa interior de 2009.

UN ESTILO QUE IMPACTÓ

Tan significativo fue el impacto del estilo Armani, no sólo en cómo la gente se vestía sino en cómo abordaban la moda, que en 2000 el museo Guggenheim de Nueva York presentó una retrospectiva de los primeros 25 años de Armani en la moda.