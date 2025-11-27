logo pulso
El Tri se ‘refuerza’ con los mejores atletas nacionales

El grupo de deportistas apoyará a la Selección Mexicana en el torneo de la FIFA

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
El Tri se ‘refuerza’ con los mejores atletas nacionales

México.- La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de iniciar, causando en la afición mexicana una gran expectativa con miras a lo que pueda lograr el Tricolor bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Un combinado que, pese a los complicados resultados recientes, ha sumado como “refuerzos” a 12 atletas de distintas disciplinas, quienes acompañarán al equipo nacional en esta aventura mundialista.

La lista, encabezada por Isaac del Toro, Yareli Acevedo, Uziel Muñoz y Paola Longoria, presenta a los más destacados deportistas, quienes sin dudarlo mostraron su respaldo al equipo mexicano, deseándole éxito en el Mundial.

El anuncio fue hecho por Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), durante los Victory Prize México 2025, recalcando el compromiso por hacer un gran torneo el año siguiente.

“El 12 ideal de atletas de diferentes disciplinas que se sumarán para apoyar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Todos representan un gran orgullo nacional. Gracias por construir un México que se une y apoya en cada partido, vamos todos juntos”, mencionó el directivo.

Con la nueva indumentaria del Tricolor, cada uno de los atletas presumió su respaldo al equipo, que buscará hacer historia en la cancha.

