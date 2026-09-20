Eliminan a EU de Copa Davis

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La República Checa venció el sábado a Estados Unidos para llegar al Final 8 de la Copa Davis después de que el finalista del Abierto de Estados Unidos Ben Shelton y Learner Tien perdieran sus partidos de individuales el sábado.

Jakub Mensik venció a Shelton 5-7, 6-4, 6-3 para igualar 2-2 la serie al mejor de cinco antes de que Jiri Lehecka hiciera estallar de júbilo a una ruidosa multitud en Praga al vencer a Tien 6-3, 7-5 en el duelo individual decisivo.

Fue la segunda derrota consecutiva para Shelton, un día después de que cayera ante Lehecka.

La dupla estadounidense compuesta por Christian Harrison y Austin Krajicek puso el 2-1 tras ganar su partido de dobles sobre Adam Pavlasek y Patrik Riki por 5-7, 6-3, 7-6 (8).

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Austria se clasificó al Final 8 después de que Jurji Rodionov venciera al belga Zizou Bergs 7-6, 6-3 para construir una ventaja inalcanzable de 3-1. Austria también ganó el partido de dobles sobre la arcilla al aire libre en Viena, un día después de que dividiera los primeros partidos de individuales con Bélgica.

Toby Samuel y el semifinalista de Wimbledon Arthur Fery ganaron sus partidos de individuales para poner a Gran Bretaña 2-0 arriba en casa ante Ecuador.

Zverev gana para Alemania

Alexander Zverev le dio a Alemania una ventaja de 1-0 sobre Croacia al vencer a Matej Dodig 6-4, 7-6 (3), antes de que Dino Prizmic igualara la serie con una victoria 6-4, 6-3 contra Daniel Altmaier.

Fue el primer partido de Zverev desde que ganó la final del Abierto de Estados Unidos el fin de semana pasado contra el estadounidense Ben Shelton. Eso ocurrió después de que Zverev, de 29 años, conquistara su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia en junio.

Zverev, segundo del ranking y autor de 15 aces, dominó en la cancha dura bajo techo en Halle, Alemania, y Dodig no tuvo ninguna oportunidad de quiebre.