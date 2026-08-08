Emotivo regreso de Barrales en casa

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Una jornada especial vivió el piloto potosino Gustavo Barrales durante la séptima fecha de NASCAR México Series, al regresar a las pistas para competir dentro de la Challenge Series y hacerlo ante su afición en el Súper Óvalo Potosino, donde fue uno de los pilotos más ovacionados por los asistentes.

Impulsado por su pasión por el automovilismo, Barrales volvió a tomar el volante del auto #62 bajo el respaldo del ANVI Motorsport, para afrontar el reto de competir nuevamente en una de las categorías más importantes del automovilismo nacional.

El regreso no fue sencillo para el piloto potosino, quien utilizó las sesiones de prácticas y la calificación para recuperar ritmo, adaptarse nuevamente al auto y familiarizarse con los nuevos compuestos. Después de completar la jornada clasificatoria, Barrales consiguió el decimotercer lugar de salida dentro de su categoría.

El domingo llegó el momento más esperado. Acompañado por su familia y respaldado por los aficionados que se dieron cita en el óvalo de media milla ubicado en el municipio de Villa de Zaragoza, Gustavo Barrales encendió nuevamente el motor de su stock para disputar la denominada "San Luis Potosí 200".

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El piloto potosino protagonizó una carrera de remontada, buscando avanzar posiciones desde la parte posterior de la parrilla y mostrando un mejor ritmo conforme avanzaban las vueltas. Sin embargo, un contacto contra el muro terminó por afectar sus aspiraciones y obligó a modificar sus objetivos dentro de la competencia.

Finalmente, Barrales concluyó la carrera en el decimocuarto puesto de la Challenge Series, cerrando así un fin de semana marcado principalmente por su regreso a la competición y el respaldo recibido por parte de la afición local.

"Sabíamos que no sería sencillo. Es volver para tomar ritmo rápidamente, adaptarnos al auto y a los nuevos compuestos. Es todo un reto que estuve dispuesto a tomar y disfruté demasiado, con todo el apoyo de la mejor afición de nuestro país, de mi familia y quienes han estado detrás de mí siempre", señaló Barrales.