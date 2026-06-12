Publica SHCP medidas para que bancos aceleren créditos

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Con el fin de optimizar los procesos de evaluación y seguimiento de los créditos comerciales, reducir la carga regulatoria y los costos burocráticos asociados, y fomentar la estabilidad del sistema financiero en beneficio del público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió nuevas disposiciones que deberán seguir los bancos.

A través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las medidas para impulsar la digitalización y simplificación de los procesos relacionados con la integración de expedientes crediticios.

Hacienda estableció un plazo de tres meses para que las instituciones de crédito puedan ajustar sus procedimientos internos para poder cumplir con las disposiciones anunciadas este viernes en el DOF.

Eso significa que se va acelerar la colocación de los créditos de forma más segura y rápida con la digitalización de los expedientes, en los cuales las instituciones podrán reutilizar la documentación que ya tenían de sus clientes.

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De ahí que dichas acciones incluyen la reutilización de documentación existente, siempre que esta se encuentre actualizada y vigente, así como la habilitación del uso de Firma Electrónica Avanzada como mecanismo de autenticación e identificación en medios digitales para la solicitud y formalización de créditos de consumo y comerciales.

También se incorpora la flexibilización para que, en los créditos de consumo, las instituciones bajo sus políticas internas puedan considerar los registros de abonos y cargos de los últimos tres meses en las cuentas administradas a favor de los usuarios.

Además, se permitirá la realización de verificaciones no presenciales a través de medios electrónicos, garantizando la interoperabilidad y seguridad de la información.

Se establece la documentación e información que deberá integrarse a los expedientes de los acreditados solicitantes de créditos al consumo y comerciales.

Por ejemplo, la identificación, seguimiento, garantías, créditos en cobranza judicial, créditos reestructurados y castigados.

692 mil Mipymes, habilitadas para pagos digitales

En el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un total de 692 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ya cuentan con herramientas para aceptar pagos con tarjeta, como resultado de la alianza entre la Secretaría de Economía y Visa para acelerar la digitalización de los negocios y ampliar su acceso a servicios financieros.

Durante la presentación de los avances de la iniciativa "Crece tu MIPYME con Pagos Digitales", ambas partes informaron que el programa ha permitido incorporar a miles de pequeños establecimientos al ecosistema de pagos electrónicos, con el objetivo de aprovechar la derrama económica esperada por la celebración del torneo y fortalecer su operación más allá del evento deportivo.

De acuerdo con un análisis realizado por Visa, con información proporcionada por adquirentes y agregadores participantes, una muestra de los negocios incorporados al programa registró ventas mensuales promedio con tarjeta por 16 mil 909 pesos, además de 36 transacciones al mes y un ticket promedio de 464 pesos por compra.

Los resultados muestran además que los comercios beneficiados incrementaron en promedio 68 por ciento sus ventas con tarjeta al comparar su primer mes de aceptación de pagos digitales con el último mes reportado, reflejando una mayor adopción de medios de pago electrónicos entre los pequeños negocios.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, señaló que la digitalización de las Mipymes forma parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer la competitividad de este sector y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Detallaron que la iniciativa comenzó con la participación de BBVA, Global Payments y Getnet, pero ha evolucionado hasta convertirse en un esfuerzo de industria con la incorporación de Clip, Mercado Pago, Banorte, BanBajío, Afirme, Hey Banco, Banco Azteca, Netpay y Multiva, ampliando el alcance territorial y las alternativas de cobro para los pequeños negocios.

Como parte del programa, los participantes han tenido acceso a terminales sin costo, comisiones promocionales para incentivar la adopción de los servicios y tecnologías de pago sin contacto.

Los datos del programa muestran además que el impacto se extiende más allá de las tres entidades sede del Mundial, pues del total de empresas beneficiadas, 29% se encuentra en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, mientras que 71% restante opera en otras entidades federativas.

Para ampliar el alcance de la estrategia, la Secretaría de Economía y Visa han establecido mecanismos de colaboración con las secretarías de Desarrollo Económico de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Estado de México, Hidalgo y Puebla.

Francisco Valdivia, director general de Visa México, destacó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y tecnológico de los pequeños negocios mediante la adopción de herramientas digitales que les permitan incrementar ventas, atraer nuevos clientes y acceder a más servicios financieros.

La Secretaría de Economía y Visa señalaron que la colaboración con instituciones financieras, adquirentes y agregadores continuará una vez concluido el Mundial, como parte de la estrategia para acelerar la digitalización de pagos y fortalecer la inclusión financiera en el país.