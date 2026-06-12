Concept Neue Klasse, el prototipo de los BMW M eléctricos

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BMW eligió uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial para revelar el futuro de su división de alto desempeño. Durante las 24 Horas de Le Mans, la marca alemana presentó el BMW M Concept Neue Klasse, un prototipo que anticipa el lenguaje de diseño, la tecnología y la filosofía que darán vida a la próxima generación de vehículos M completamente eléctricos.

Más que un ejercicio de diseño, el concepto representa una declaración de intenciones. BMW busca demostrar que la electrificación no está reñida con las emociones al volante y que los futuros modelos M conservarán el carácter deportivo que ha distinguido a la división desde su creación.

El nuevo concepto destaca por una silueta musculosa, hombros marcados y pasos de rueda ensanchados que transmiten potencia incluso estando detenido. La propuesta visual combina elementos tradicionales de BMW M con una interpretación moderna enfocada en la eficiencia aerodinámica. Entre los detalles más llamativos se encuentra un frontal tipo "shark nose", una salida de aire en forma de V sobre el cofre y una nueva firma luminosa que integra los faros y la parrilla en una sola unidad visual.

Uno de los elementos que BMW adelanta como una futura seña de identidad son las denominadas M Yellow Lights, luces amarillas inspiradas en los vehículos GT de competición y en el BMW M Hybrid V8 que actualmente participa en pruebas de resistencia. A ellas se suman las nuevas Track Lights tridimensionales, ubicadas tanto en la parte frontal como trasera del vehículo, reforzando el vínculo visual con el mundo de las carreras.

La aerodinámica juega un papel central en el desarrollo del prototipo. El diseño incorpora un spoiler trasero tipo ducktail, un difusor de gran tamaño y una defensa inspirada en la estructura de un trimarán, elementos que contribuyen a mejorar la estabilidad y la generación de carga aerodinámica.

BMW también aprovecha este concepto para mostrar avances en el uso de materiales sostenibles. Diversos componentes exteriores e interiores utilizan fibras naturales, incluyendo elementos aerodinámicos y acabados decorativos, una solución que busca reducir peso sin comprometer la resistencia estructural.

Puertas adentro, el habitáculo mantiene una filosofía minimalista enfocada en la experiencia de conducción. Cuatro nuevos asientos tipo bucket ofrecen una elevada sujeción lateral y utilizan componentes fabricados con materiales de origen natural. La combinación de colores Bathurst Blue y Berry Red hace referencia a los tradicionales tonos de BMW M, mientras que los arneses rojos de cinco puntos refuerzan el ambiente inspirado en la competición.

BMW has revealed the M Concept Neue Klasse at the 24 Hours of Le Mans, previewing the upcoming electric iM3. The concept wears a bright red paint job and features bulging wheel arches and an assertive front-end design. Inside, there are four bucket seats wearing red and blue... pic.twitter.com/omhN1VrbYs — Car and Driver (@CARandDRIVER) June 12, 2026

Por primera vez en un vehículo conceptual de BMW M se emplea cuero nubuck negro en distintas superficies del habitáculo, incluyendo el volante, los paneles de las puertas y la barra antivuelco. El tablero flotante incorpora iluminación hexagonal específica de la división M, mientras que detalles en color rojo sobre el selector de marcha, las levas y las pantallas digitales ponen el énfasis en el desempeño.

Sin embargo, la verdadera revolución se encuentra bajo la carrocería. El BMW M Concept Neue Klasse utiliza la nueva arquitectura BMW M eDrive, desarrollada específicamente para futuros modelos eléctricos de altas prestaciones. El sistema combina cuatro motores eléctricos con un software de control centralizado denominado BMW M Dynamic Performance Control, gestionado por una computadora de alto rendimiento llamada Heart of Joy.

Gracias a este sistema, BMW puede controlar de forma individual la entrega de potencia y la frenada en cada rueda, mejorando la tracción, la estabilidad y la precisión de conducción. Según la marca, esta tecnología permitirá alcanzar niveles inéditos de agilidad y respuesta, manteniendo intacto el ADN dinámico que caracteriza a los modelos M.

La plataforma también incorpora tecnología de 800 voltios y una batería de más de 100 kWh de capacidad, sin especificar sobre potencia o rango. BMW señala que las nuevas celdas cilíndricas de sexta generación han sido optimizadas para ofrecer una elevada densidad energética y una mayor capacidad de entrega de potencia, tanto durante la aceleración como en los procesos de recarga.

Además, el paquete de baterías forma parte estructural del vehículo y se integra con los ejes delantero y trasero, contribuyendo a incrementar la rigidez del conjunto y mejorar el comportamiento dinámico.

Con el BMW M Concept Neue Klasse, la firma bávara deja claro que el futuro de sus deportivos pasará por la electrificación, pero sin renunciar a los valores que han definido a BMW M durante más de cinco décadas. El mensaje desde Le Mans es contundente: la próxima generación de modelos M será eléctrica, pero seguirá naciendo en la pista para conquistar las calles.