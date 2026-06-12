Zacatecas lidera muertes por sarampión en México este año

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Ayer se registraron otras

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en el país, con las que suman 16 fallecimientos en lo que va de 2026; y si se añaden los 27 decesos registrados en 2025, van 43 en total desde que inició el brote, de acuerdo con datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.Este año,encabeza la lista de muertes causadas por, con cinco; le sigueny lacon tres cada una; y en Durango, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tlaxcala se ha reportado un deceso en cada una de dichas entidades.Durante 2025, se registraron 27 defunciones causadas por, 21 de éstas eny el resto en(2), Sonora (1),(1), Durango (1) y Chiapas (1).Del 1 de enero de 2025 al 11 de junio de 2026, en México se han registradoconfirmados de, y 42 mil 773 casos probables. La entidad más afectada escon 6 mil 428 contagios, seguida por la(984 casos) y Chiapas (833 casos).Lamás elevada se presenta en losconpor cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 27.89 y 19.99 respectivamente.