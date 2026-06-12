Canadá debuta en Mundial 2026 en Toronto ante Bosnia y Herzegovina

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Canadá

tiene esta tarde su presentación en lade

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, donde es uno de los tres anfitriones, junto a México y Estados Unidos.La selección de ladebuta ante su afición en elde Toronto, donde se enfrentará aEn eldel, estos equipos miden fuerzas con la intención de sumar sus primerospara encaminar su clasificación a la siguiente ronda.Caber resaltar que la escuadra dellega a este compromiso con una racha desin conocer la derrota, con saldo de tres victorias y cinco empates.Desde queenno ha vuelto a sufrir un descalabro, por lo que llega con bastantepara encarar su primer duelo en la justa mundialista.Este, ha disputado, ha ganado dos (Guatemala y Uzbekistán) y ha empatado tres (Islandia, Túnez e Irlanda).Es decir, se mantienedel año, por lo que buscará que su impresionante racha se alargue en laPor su parte, losvienen de empatar en sus últimos, cuatro de ellos con un marcador de 1-1 y uno en el que se fueron sin goles.Sin embargo, en dos compromisosde penaltis al tratarse dePrimero dejaron en el camino aen lasde losde la UEFA.Después echaron aen ely se quedaron con el boleto para el Mundial deEn sus últimos, igualaron cony con, por lo que necesitan darle vuelta a la página para obtener un triunfo.Cabe resaltar que elserá, en México, de manera exclusiva por la plataforma de streaming(Pase Mundial).