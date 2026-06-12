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Canadá debuta en Mundial 2026 en Toronto ante Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina llega tras empatar cinco partidos consecutivos y clasificó tras eliminar a Italia.

Por El Universal

Junio 12, 2026 01:43 p.m.
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Canadá debuta en Mundial 2026 en Toronto ante Bosnia y Herzegovina
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      Canadá

      tiene esta tarde su presentación en la
      Copa del Mundo de

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      Norteamérica 2026, donde es uno de los tres anfitriones, junto a México y Estados Unidos.
      La selección de la Hoja de Maple debuta ante su afición en el BMO Field de Toronto, donde se enfrentará a Bosnia y Herzegovina.
      En el primer partido del Grupo B, estos equipos miden fuerzas con la intención de sumar sus primeros tres puntos para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.
      Caber resaltar que la escuadra de Jesse Marsch llega a este compromiso con una racha de ocho consecutivos sin conocer la derrota, con saldo de tres victorias y cinco empates.
      Desde que perdieron con Australia en octubre de 2025, Canadá no ha vuelto a sufrir un descalabro, por lo que llega con bastante motivación para encarar su primer duelo en la justa mundialista.
      Este 2026, ha disputado cinco partidos, ha ganado dos (Guatemala y Uzbekistán) y ha empatado tres (Islandia, Túnez e Irlanda).
      Es decir, se mantiene invictaa lo largo del año, por lo que buscará que su impresionante racha se alargue en la Copa del Mundo.
      Por su parte, los Dragones vienen de empatar en sus últimos cinco partidos, cuatro de ellos con un marcador de 1-1 y uno en el que se fueron sin goles.
      Sin embargo, en dos compromisos ganaron en tanda de penaltis al tratarse de rondas de eliminacióndirecta.
      Primero dejaron en el camino a Gales en las semifinales de los Play-Offs de la Clasificación de la UEFA.
      Después echaron a Italia en el partido definitivo y se quedaron con el boleto para el Mundial de Norteamérica 2026.
      En sus últimos amistosos, igualaron con Macedonia del Norte y con Panamá, por lo que necesitan darle vuelta a la página para obtener un triunfo.
      Cabe resaltar que el Canadá y Bosnia y Herzegovina será transmitido, en México, de manera exclusiva por la plataforma de streaming ViX Premium (Pase Mundial 2026).

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