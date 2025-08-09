En octubre inicia temporada NBA

Nueva York.- Los Oklahoma City Thunder frente a los Houston Rockets y Los Angeles Lakers contra los Golden State Warriors inaugurarán el próximo 21 de octubre la temporada 2025-2026 de la NBA, informó este viernes la cadena ESPN.

Shams Charania, el ‘insider’ más importante de la NBA en la actualidad, detalló además los cinco encuentros que protagonizarán la jornada de Navidad, una fecha especial en la que la liga coloca habitualmente algunos de sus duelos más atractivos.

Así, el 25 de diciembre se jugarán los siguientes encuentros: New York Knicks-Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers-Houston Rockets, Golden State Warriors-Dallas Mavericks y Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves.

Antes de todo ello, el 21 de octubre empezará la nueva campaña de la NBA con un choque entre los Thunder de Shai-Gilgeous Alexander, vigentes campeones, y unos Rockets que se postulan como uno de sus principales rivales en el Oeste después de haberse reforzado con Kevin Durant.

Además, los Lakers de Luka Doncic y LeBron James se verán las caras en Los Ángeles en un clásico de la NBA contra los Warriors de Stephen Curry.

Para el día de Navidad quedará el duelo entre aspirantes del Este con el Knicks-Cavaliers, el cara a cara entre Shai y Victor Wembanyama en el Thunder-Spurs, el enfrentamiento de LeBron y Doncic con Durant en el Lakers-Rockets, la visita de los Mavericks de Cooper Flagg a los Warriors de Curry y el partido entre los Nuggets de Nikola Jokic y los Wolves de Anthony Edwards.

No participarán en la jornada inaugural ni en el día de Navidad los Boston Celtics, campeones en 2024 y la franquicia más laureada de la NBA, y los Indiana Pacers, subcampeones en 2025, ambos lastrados por las lesiones de larga duración de Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, respectivamente.