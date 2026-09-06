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Enric Mas amplía liderato en la Vuelta a España

Por AP

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Enric Mas amplía liderato en la Vuelta a España
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      SIERRA DE LA PANDERA.- Enric Mas amplió el sábado su ventaja en la Vuelta a España en una montañosa 14ª etapa que ganó Marco Brenner en medio de un calor persistente en el sur de España.

      Mas aumentó en unos 25 segundos su ventaja sobre Primož Roglic después de descolgar al cuatro veces excampeón en la subida final y enlazar con -Raúl García- de su equipo Movistar.

      "Fue una estrategia perfecta del equipo", dijo Mas. "Él (García) vio que Primoz se estaba quedando, así que fuimos a tope hasta la meta".

      Félix Gall llegó con Mas y ascendió al segundo puesto por delante de Roglic en la clasificación general. Gall está a 2 minutos y 6 segundos de Mas, mientras que Roglic cayó a 2:10 del líder.

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      Brenner ganó la extenuante etapa de 151,9 kilómetros (94,4 millas) después de imponerse a sus compañeros de fuga y superar por poco a Santiago Buitrago en la meta. Brenner tuvo tiempo de subirse la cremallera del mono de su equipo Tudor justo cuando cruzó la línea en 4 horas, 15 minutos y 9 segundos. Fue la primera victoria del ciclista alemán de 24 años en una gran vuelta.

      "Creo que es el mejor día de mi vida ciclista, pero todavía no puedo creerlo del todo", dijo Brenner. "No hay muchos ciclistas que consigan una victoria de etapa en una gran vuelta, y añadir esto a mi palmarés (triunfos) es realmente increíble".

      La etapa se disputó en una zona al norte de Granada que estaba bajo aviso por calor, con máximas previstas de 38 grados Celsius (100 Fahrenheit) en Jaén, donde comenzó la carrera del día. Los corredores afrontaron dos ascensos de segunda categoría mientras atravesaban un paisaje de olivares resecos por el sol antes de la subida final, de primera categoría, a Sierra de la Pandera.

      Los corredores tomaban con frecuencia bidones de agua de los auxiliares de los equipos y enseguida se los vertían sobre la cabeza o los rociaban sobre sus compañeros.

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