logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Entérate | Partidos de Liga MX este sábado

Destaca el Cruz Azul vs América a las 21:05 horas

Por El Universal

Octubre 18, 2025 09:48 a.m.
A
Entérate | Partidos de Liga MX este sábado

Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 13 del torneo Apertura 2025, con la particularidad de que no habrá partidos este domingo y por ende, todos los partidos pendientes se llevarán a cabo este sábado, incluido el Clásico Joven entre Cruz Azul y América.
No hay dudas que el choque entre los grandes capitalinos en el estadio Olímpico se lleva los reflectores, pero hay otros partidos atractivos como el choque entre Monterrey y Pumas en el Gigante de Acero.
Afortunadamente para los amantes del futbol, tres de los seis partidos de este sábado serán transmitidos por televisión abierta, incluido el Clásico Joven.
A continuación, les presentamos los detalles de cada encuentro para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.
¿Cuándo y dónde ver los partidos?
- Santos Laguna vs León
[Publicidad]
Hora: 17:00 hrs
Transmisión: ViX
- Juárez vs Pachuca
Hora: 17:00 hrs
Transmisión: FOX y CalienteTV
- Toluca vs Querétaro
[Publicidad]
Hora: 17:00 hrs
Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV
- Rayados de Monterrey vs Pumas
Hora: 19:00 hrs
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
- Chivas vs Mazatlán
Hora: 19:07 hrs
Transmisión: Prime Video
- Cruz Azul vs América
Hora: 21:05 hrs
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entérate | Partidos de Liga MX este sábado
Entérate | Partidos de Liga MX este sábado

Entérate | Partidos de Liga MX este sábado

SLP

El Universal

Destaca el Cruz Azul vs América a las 21:05 horas

Spurs buscan gastar 500 mdd en nuevo estadio
Spurs buscan gastar 500 mdd en nuevo estadio

Spurs buscan gastar 500 mdd en nuevo estadio

SLP

AP

Javier ´Vasco´ Aguirre, el indicado para el Tricolor: FMF
Javier ´Vasco´ Aguirre, el indicado para el Tricolor: FMF

Javier ´Vasco´ Aguirre, el indicado para el Tricolor: FMF

SLP

El Universal

Dodgers avanza a Serie Mundial
Dodgers avanza a Serie Mundial

Dodgers avanza a Serie Mundial

SLP

AP

Shohei Ohtani pega 3 jonrones y poncha a 10 en 6 entradas en blanco