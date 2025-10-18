Entérate | Partidos de Liga MX este sábado
Destaca el Cruz Azul vs América a las 21:05 horas
Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 13 del torneo Apertura 2025, con la particularidad de que no habrá partidos este domingo y por ende, todos los partidos pendientes se llevarán a cabo este sábado, incluido el Clásico Joven entre Cruz Azul y América.
No hay dudas que el choque entre los grandes capitalinos en el estadio Olímpico se lleva los reflectores, pero hay otros partidos atractivos como el choque entre Monterrey y Pumas en el Gigante de Acero.
Afortunadamente para los amantes del futbol, tres de los seis partidos de este sábado serán transmitidos por televisión abierta, incluido el Clásico Joven.
A continuación, les presentamos los detalles de cada encuentro para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.
¿Cuándo y dónde ver los partidos?
- Santos Laguna vs León
Hora: 17:00 hrs
Transmisión: ViX
- Juárez vs Pachuca
Hora: 17:00 hrs
Transmisión: FOX y CalienteTV
- Toluca vs Querétaro
Hora: 17:00 hrs
Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV
- Rayados de Monterrey vs Pumas
Hora: 19:00 hrs
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
- Chivas vs Mazatlán
Hora: 19:07 hrs
Transmisión: Prime Video
- Cruz Azul vs América
Hora: 21:05 hrs
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
