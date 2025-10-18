Entérate | Partidos de Liga MX este sábado

Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 13 del torneo Apertura 2025, con la particularidad de que no habrá partidos este domingo y por ende, todos los partidos pendientes se llevarán a cabo este sábado, incluido el Clásico Joven entre Cruz Azul y América.

No hay dudas que el choque entre los grandes capitalinos en el estadio Olímpico se lleva los reflectores, pero hay otros partidos atractivos como el choque entre Monterrey y Pumas en el Gigante de Acero.

Afortunadamente para los amantes del futbol, tres de los seis partidos de este sábado serán transmitidos por televisión abierta, incluido el Clásico Joven.

A continuación, les presentamos los detalles de cada encuentro para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿Cuándo y dónde ver los partidos?

- Santos Laguna vs León

[Publicidad]

Hora: 17:00 hrs

Transmisión: ViX

- Juárez vs Pachuca

Hora: 17:00 hrs

Transmisión: FOX y CalienteTV

- Toluca vs Querétaro

[Publicidad]

Hora: 17:00 hrs

Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV

- Rayados de Monterrey vs Pumas

Hora: 19:00 hrs

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

- Chivas vs Mazatlán

Hora: 19:07 hrs

Transmisión: Prime Video

- Cruz Azul vs América

Hora: 21:05 hrs

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX