Dodgers avanza a Serie Mundial

LOS ÁNGELES.- Shohei Ohtani condujo a los Dodgers de Los Ángeles de regreso a la Serie Mundial con una actuación para la historia, tanto en la loma como en la caja de bateo.

El astro japonés conectó tres enormes jonrones y lanzó hasta la séptima entrada permitiendo sólo dos hits, y los Dodgers barrieron a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 en el cuarto juego el viernes por la noche.

Los Dodgers tendrán la oportunidad de ser los primeros campeones consecutivos del Clásico de Otoño en un cuarto de siglo después de esta noche asombrosa para Ohtani, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso, quien había tenido una postemporada discreta para sus altos estándares pero despertó de forma espectacular.

Después de ponchar a tres en la parte alta de la primera entrada, Ohtani se convirtió en el primer lanzador en la historia en batear un jonrón en el primer turno de un duelo, contra el abridor colombiano de los Cerveceros, José Quintana.

Ohtani continuó con un batazo de 469 pies en la cuarta, rebasando el pabellón del jardín izquierdo por encima de las gradas.

El japonés agregó un tercer cuadrangular solitario en la séptima, convirtiéndose en el duodécimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar tres jonrones en un juego de playoffs. Sus tres vuelacercas recorrieron un total combinado de 1.342 pies.

Ohtani (2-0) también dominó completamente a los Cerveceros en su segunda apertura de postemporada en el montículo, ponchando a diez para su primer juego de doble dígito de abanicados con el uniforme de

los Dodgers.

Después de que los dos primeros bateadores de los Cerveceros se embasaron en la séptima, Ohtani dejó el montículo con una ovación que estremeció el estadio. Después de que Alex Vesia escapó del aprieto, Ohtani celebró conectando su tercer cuadrangular en la parte baja.

Los poderosos Dodgers son el primer equipo en ganar banderines consecutivos desde Filadelfia en 2009. Los Ángeles está de regreso en la Serie Mundial por quinta vez en nueve temporadas, e intentará convertirse en el primer equipo en hilar dos títulos del Clásico de Otoño desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres Series Mundiales consecutivas de 1998 a 2000.

Luego de colocarse en una foja de 9-1 a través de los playoffs de la Liga Nacional con esta actuación singular de Ohtani, los Dodgers se dirigen a la Serie Mundial por la vigésimo tercera vez en la historia de la franquicia, incluyendo 14 gallardetes desde que se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles.

Sólo los Yankees, el oponente del año pasado, han hecho más apariciones en el Clásico de Otoño (41).

Los Ángeles tendrá una semana de descanso antes de que comience la Serie Mundial el próximo viernes, ya sea en Toronto o en el Dodger Stadium contra Seattle. Los Marineros vencieron a los Azulejos 6-2 más temprano el viernes para tomar una ventaja de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que continúa el domingo en el Rogers Centre.