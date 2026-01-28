Entérate | Todos los partidos del miércoles en Champions League

Este miércoles, la Champions League cerrará su primera etapa: los últimos noventa minutos de la Fase de la Liga se disputarán en dieciocho partidos que se jugarán a la misma hora.

De momento, los equipos que ya están clasificados a los Octavos de Final de la competición son el Arsenal y el Bayern Munich. Cabe recordar que, en este formato, los ocho primeros clasificados pasarán directamente a la instancia de Octavos de Final. Mientras que los equipos que terminen entre el noveno y el veinticuatroavo lugar deberán jugarse la vida en la ronda de Play-Offs.

A la espera de definir los resultados de hoy, los conjuntos que podrían asegurar su boleto a los Octavos de Final o en todo caso, a los playoffs, son Atalanta, Atleti, Barcelona, Chelsea, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, PSG, Real Madrid, Sporting CP y Tottenham.

Y en la otra cara de la moneda, los equipos que ya están prácticamente eliminados de la Champions son Frankfurt, Kairat Almaty, Slavia Praha y Villarreal.

Noventa minutos separan a la Champions League de conocer cómo se definirá su siguiente ronda. Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver los partidos.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver todos los partidos de la Champions League?

Miércoles, 28 de enero

Arsenal FC vs FC Kairat | Transmisión por la señal de FOX One.

PSG vs Newcastle | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.

Bayer Leverkusen vs Villareal | Transmisión por la señal de FOX One.

Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt | Transmisión por la señal de FOX One.

Napoli vs Chelsea | Transmisión por la señal de HBO MAX y Space.

Manchester City vs Galatasaray | Transmisión por la señal de HBO MAX.

FC Barcelona vs Kobenhavn | Transmisión por la señal de HBO MAX, TNT Y TNT Sports.

Liverpool vs Qarabag FK | Transmisión por la señal de FOX One.

PSV Eindhoven vs FC Bayern | Transmisión por la señal de FOX One.

Athletic Club vs Sporting CP | Transmisión por la señal de FOX One.

Ajax vs Olympiacos | Transmisión por la señal de FOX One.

Borussia Dortmund vs Inter Milan | Transmisión por la señal de FOX One.

Eintracht Frankfurt vs Tottenham | Transmisión por la señal de FOX One.

Benfica vs Real Madrid | Transmisión por la señal de FOX One.

Club Brugge vs O. Marseille | Transmisión por la señal de FOX One.

AS Monaco vs Juventus | Transmisión por la señal de FOX One.

*Todos los partidos empezarán a las 14:00 de la tarde (en tiempo del centro de México).