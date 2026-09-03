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Entra Dohnte Meyers al roster de los Bengals

Por AP

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Entra Dohnte Meyers al roster de los Bengals
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      CINCINNATI.- El año pasado, el receptor abierto Dohnte Meyers solo esperaba consolidarse en la Liga Canadiense de Fútbol.

      Ahora, está en el roster de 53 jugadores de los Bengals de Cincinnati para comenzar la temporada regular.

      "Se ha ganado su lugar, eso seguro", afirmó El entrenador Zac Taylor. "Simplemente siguió haciendo jugadas una y otra vez. No estábamos diseñando cosas para él. Así es como realmente se logra. Cuando se te presenta la oportunidad, tienes que aprovecharla al máximo".

      Meyers comenzó su carrera en Presbyterian College, de la FCS, con una beca académica. Tras tener éxito a ese nivel, se transfirió a Delta State University, de la División II. Meyers hizo lo suficiente en Delta State como para ganarse una invitación al campamento de novatos de los Falcons de Atlanta en 2023, pero eso duró solo tres días y tuvo unas cuantas repeticiones aquí y allá. En ese momento no pudo volver a abrirse paso en la NFL, así que asistió a todos los entrenamientos de todas las ligas que pudo encontrar.

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      Meyers terminó pagando de su bolsillo para entrenar en la Liga Canadiense de Fútbol.

      "Quería aprovechar cualquier oportunidad disponible para mí y dejar que las cosas siguieran su curso. Hacer todos los entrenamientos posibles y partir de ahí", comentó.

      Meyers explotó con Saskatchewan en 2025, lo que llamó la atención de los Bengals. Tuvo 65 recepciones para 1.056 yardas y ocho touchdowns mientras los Roughriders ganaban el título de la Grey Cup.

      Firmó con Cincinnati en enero en una operación que no recibió mucha atención. Comenzó los entrenamientos de temporada baja cerca del fondo de la tabla de profundidad de receptores.

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