Equipos aztecas a salvar el honor

México.- Concluyó la primera y turbulenta fase para los equipos mexicanos en la Leagues Cup. Solamente cuatro de las 18 escuadras que participaron, confirmaron su asistencia a los cuartos de final del torneo que los enfrenta ante la MLS de Estados Unidos.

El campeón actual de la Liga MX no decepcionó, y se posicionó como el mejor equipo, ganando dos de sus tres compromisos en el tiempo regular, y uno desde la tanda de penales, para llegar a ocho puntos.

Los Tuzos del Pachuca confirmaron que el liderato en la Liga MX no es una casualidad y que el equipo del ‘Jimmy’ Lozano tiene un techo alto, ganando dos de sus tres partidos desde los 90 minutos y cayendo en la tanda de penales ante Los Ángeles FC para firmar siete unidades.

Pese a la derrota ante Los Ángeles FC en la última jornada, Tigres logró clasificarse a la siguiente ronda, como el tercer mejor equipo de la Liga MX con seis puntos, producto de dos victorias y un descalabro.

Por último, y de manera sorpresiva, el Puebla logró colarse entre los mejores cuatro, esto gracias a que los Bravos de Juárez no pudieron ganar su último partido. La Franja consiguió el boleto a los cuartos de final con seis puntos y utilizando el criterio de más victorias en los 90 minutos (2 triunfos), contra uno del equipo fronterizo.

Los enfrentamientos que se estarán robando los reflectores en la siguiente ronda será el de Tigres enfrentando al Inter Miami de Lionel Messi, quien aunque no pudo jugar el último compromiso ante Pumas por lesión, ya estará disponible para jugar ante los de la U de Nuevo León.

Mientras tanto, La Franja del Puebla se estará midiendo al Seattle Sounders, el cual se posicionó como el mejor equipo de Estados Unidos.

CONFIRMADOS DÍA

Y HORARIOS

Luego de los 54 partidos programados para la primera fase de la Leagues Cup 2025, los cuartos de final están cada vez más cerca

de comenzar.

La segunda ronda del torneo de la Concacaf pronto se pondrá en marcha con cuatro partidos que definirán a los semifinalistas:

Toluca (1) vs. Orlando City (4), miércoles 20 de agosto, las 19:00 horas; Pachuca (2) vs. LA Galaxy (3), miércoles 20 de agosto, a las 21:45 horas; Tigres (3) vs. Inter Miami (2), miércoles 20 de agosto, a las 18:00 horas, Puebla (4) vs. Seattle Sounders (1), miércoles 20 de agosto, a las 21:00 horas.