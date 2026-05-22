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Pensiones Bienestar 2026; letra que recibe su depósito hoy

Este 22 de mayo la Secretaría del Bienestar entrega depósitos a beneficiarios con apellido inicial R.

Por El Universal

Mayo 22, 2026 01:35 p.m.
A
Pensiones Bienestar 2026; letra que recibe su depósito hoy
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Este viernes

      22 de mayo
      la Secretaría del Bienestar

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      da cierre a la tercera semana de depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026 de las diferentes Pensiones para el Bienestar.
      Estos programas, impulsados por el gobierno federal, buscan fomentar la independencia financiera de diversos sectores de la población en condiciones vulnerables (también llamados sectores prioritarios), a través de un apoyo económico brindado directamente a las personas inscritas.
      El monto otorgado a cada persona depende del programa al que se esté inscrito y para 2026 el tabulador está de la siguiente manera:
      · Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos
      · Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
      · Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
      · Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

      ¿Quiénes reciben su depósito de la Pensión del Bienestar HOY, 22 de mayo?
      De acuerdo con el calendario oficial, emitido el pasado 4 de mayo por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, este viernes 22 de mayo reciben su pensión aquellas personas cuyo primer apellido comienza con la letra "R".
      Con el objetivo de mantener el orden, la dispersión de recursos para las personas con estos apellidos se dividió en dos jornadas y comenzó el pasado jueves 21 de mayo. Debido a la magnitud de derechohabientes dentro de esta categoría si no recibiste tu depósito ayer, es seguro que lo verás reflejado el día de hoy.
      Recuerda que puedes monitorear tu dinero y realizar transferencias a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Asimismo, puedes retirarlo sin comisión en cualquier sucursal del banco o pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que la acepten como tipo de pago.
      La próxima semana el calendario de pagos llegará a su fin, logrando la cobertura completa de derechohabientes en el siguiente orden:
      · Lunes 25 de mayo: letra S
      · Martes 26 de mayo: letras T, U y V
      · Miércoles 27 de mayo: letras W, X, Y y Z

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