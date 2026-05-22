Pensiones Bienestar 2026; letra que recibe su depósito hoy

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Este viernes

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da cierre a lade depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026 de las diferentes Pensiones para el Bienestar.Estos, impulsados por el, buscan fomentar la independencia financiera de diversos sectores de la población en condiciones vulnerables (también llamados sectores prioritarios), a través de unbrindado directamente a las personas inscritas.Ela cada persona depende del programa al que se esté inscrito y para 2026 el tabulador está de la siguiente manera:: 3,100 pesos· Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos· Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos¿Quiénes reciben su depósito de laHOY,De acuerdo con el, emitido el pasado 4 de mayo por la titular de la, este viernesreciben su pensión aquellas personas cuyo primer apellido comienza con la letra "R".Con el objetivo de mantener el orden, la dispersión de recursos para las personas con estos apellidos se dividió eny comenzó el pasado jueves 21 de mayo. Debido a la magnitud de derechohabientes dentro de esta categoría si no recibiste tu depósito ayer, es seguro que lo verás reflejado el día de hoy.Recuerda que puedes monitorear tu dinero y realizar transferencias a través de ladel. Asimismo, puedes retirarloen cualquier sucursal del banco o pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que la acepten como tipo de pago.La próxima semana elllegará a su fin, logrando lade derechohabientes en el siguiente orden:· Lunes 25 de mayo: letra S· Martes 26 de mayo: letras T, U y V· Miércoles 27 de mayo: letras W, X, Y y Z