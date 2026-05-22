Mixtecos y rarámuris ganan medallas en carrera de la Muralla China

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Miriam Morales Hernández, embajadora de México Imparable Región Mixteca, destacó que este fin de semana, un equipo de corredores de pueblos originarios conquistó el 23 Maratón de la Gran Muralla China al ganar dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce en 21 y 42 kilómetros, respectivamente.

"El pasado fin de semana competimos en la Gran Muralla China por primera vez, cinco mujeres, dos mujeres mixtecas y rarámuris compitieron por primera vez: Dos primeros lugares rompiendo récord y dos segundos lugares, un tercer lugar. Esto es parte de lo que es México Imparable, de darle visibilidad, para nosotros es un gran orgullo llevar a nuestras raíces, nuestro origen a otro lado del mundo", expresó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 22 de mayo, la deportista informó que Antonio Ramírez ganó el primer lugar en el maratón de 42 kilómetros; Miriam Morales ganó el primer lugar en medio maratón (21 km); José Mario Ramírez ganó el segundo lugar; Balbina Morales ganó el segundo lugar en medio maratón y Sabina Martínez, el tercer lugar en maratón de 42 kilómetros.

"Por parte de esta iniciativa de México Imparable, nosotros podamos salir, gracias a ello tenemos oportunidad de salir más al extranjero y bueno, que estos talentos se vean reflejados y gracias a este apoyo, nosotros podemos sobresalir en el deporte", dijo la maratonista frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Participación y logros en competencias internacionales

Por otro lado, señaló que en enero de este año participó en la carrera "Hong Kong Ultra 100" 31 kilómetros de montaña, donde destacaron 12 atletas, cuatro de origen maya, otomí, mixteco y rarámuri. Ahí, la atleta también ganó el primer lugar: "Gracias, México Imparable por abrirnos las puertas y ponernos grandes oportunidades en el extranjero", indicó.

Mirna Beatriz de la Cruz "Estrellita" informó que en dicha competencia participaron 60 países y destacó la participación de los mexicanos, a quienes les pedían fotografías y entrevistaron medios locales de China.

"Antonio Ramírez, el hermano de Lorena, la gran dinastía Ramírez, también rompió récord y cuando pasaron a la premiación, los dos chicos se quedaron por 40 minutos después, hacían como reverencias de la gran admiración y muchos medios de comunicación se acercaron a ellos y wow, toda esa emoción y esto es lo que nosotros buscamos con México Imparable", puntualizó.

México Imparable impulsa turismo deportivo y próximas competencias

La atleta recordó que México Imparable es una serie de carreras atléticas que impulsa el turismo deportivo, comenzó con la competencia "Raíces de agua", en Palenque, Chiapas, con más de 3 mil 500 participantes. Le siguió la carrera "Raíces de Fuego" en Ciudad de México y con una participación de 6 mil personas. Mientras que "Raíz de tierra" participaron 2 mil 500 asistentes.

Por último, la maratonista rarámuri María Lorena Ramírez, anunció la próxima carrera en Barranca del Cobre en el municipio de Urique, Chihuahua, el próximo 7 de junio: "Bienvenidos a mi casa", expresó.