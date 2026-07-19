España y Argentina empatan sin goles al término del 1er tiempo

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España y Argentina están empatadas 0-0 al término del primer tiempo de la final de la Copa del Mundo.

El 39no día del Mundial más grande de la historia ha desembocado en un duelo peleado entre la Argentina de Lionel Messi y la campeona europea España, el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

1. Messi que con un gol en este partido alcanzará al francés Kylian Mbappé como el máximo goleador en la historia de los mundiales, busca conducir a la Albiceleste a la conquista de títulos consecutivos, una hazaña no vista desde que Brasil se coronó en 1958 y 1962 con Pelé.

2. Una coronación de Argentina le permitirá llegar a cuatro títulos, los mismos que Alemania e Italia y uno por debajo de Brasil. España busca su segundo cetro, tras el conseguido en 2010.

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3. Choque de estilos: Argentina tiene el mejor ataque del Mundial. España, la mejor defensa. Ambas selecciones llegan invictas a la final.

4. La foto famosa: Unaimagen tomada en 2007 muestra a Messi, como parte de un programa de UNICEF, bañando a un niño, quien no era otro que Lamine Yamal, la figura más promisoria de la España actual. Hoy, ambos chocan por el título.

Concluye el 1er tiempo; España 0, Argentina 0

Fiel a su estilo, España ha contado con la mayor posesión de la pelota, ante una Argentina que apenas ha tenido alguna aproximación.

La Albiceleste ha recibido además una amonestación, a Lisandro Martínez, quien además ha tenido que ser reemplazado por Nicolás Otamendi a raíz de una lesión aparentemente sufrida al cometer la falta que le costó la tarjeta amarilla.

El arquero argentino Emiliano Martínez ha realizado un par de atajadas meritorias, una ante Lamine Yamal en los albores del encuentro y otra frente a Mikel Oyarzabal cerca del intermedio --Luis Ruiz--.

Primera amarilla, para Lisandro Martínez, quien además se va

El árbitro esloveno Slavko Vincic muestra la primera tarjeta del partido, una amonestación para el argentino Lisandro Martínez por una falta sobre Mikel Oyarzabal a la mitad del campo.

En la jugada, Martínez parece lesionarse, y a los 44 minutos, es sustituido por Nicolás Otamendi —Luis Ruiz—.

España domina, al llegar la pausa de hidratación

Al llegar la pausa de hidratación de la primera parte, los hinchas argentinos reducen un poco los decibeles en el graderío, tras el ruido ensordecedor de los primeros minutos.

Y es que España ha controlado gran parte de la posesión y ha tenido dos saques de esquina. Lionel Messi solo ha tocado el balón media docena de veces.

Salvo algunas excepciones, España lleva el ritmo del partido. Lionel Messi es derribado y recibe un tiro libre a favor de Argentina, pero Lamine Yamal ha sido el protagonista en este inicio. La joven promesa de 19 años disparó a puerta una vez y generó otra oportunidad de gol –Stephen Whyno–.

Robbie Williams y Tom Cuise

Antes del pitazo inicial, Robbie Williams, el cantante británico de pop, interpreta su canción "Desire", una suerte de himno con temática de la Copa del Mundo, vistiendo un conjunto deportivo azul con lentejuelas.

Le acompaña Nicole Scherzinger, integrante de las Pussycat Dolls, así como la cantante italiana Laura Pausini.

Tom Cruise pronuncia un discurso. Viste una camisa polo y pantalones vaqueros.

"¡Hoy solo quedan dos equipos, España y Argentina!", exclama Cruise. "Celebremos un torneo que unió al mundo" —Andrew Dalton—

Más historia de Messi

Lionel Messi es ya el jugador de campo de mayor edad en aparecer en una final de un Mundial.

Messi tiene 39 años. El sueco Gunnar Gren tenía 37 cuando jugó contra Brasil en la final de 1958.

El único jugador de mayor edad que Messi en disputar una final fue el arquero italiano Dino Zoff, quien tenía 40 cuando su equipo venció a Alemania Occidental para coronarse en 1982. Pero entre los jugadores de campo, Messi queda como el más veterano en solitario.

Messi también está se une al brasileño Cafú como los únicos en jugar tres finales del Mundial masculino. Y como Cafú fue suplente en una de sus apariciones, Messi sería el primero en ser titular en el partido por el cetro en tres ocasiones —Eric Núñez—.

Inicio intenso y gran intervención del "Dibu"

Una gran atajada del portero argentino Emiliano Martínez ante el disparo de Lamine Yamal a los 5 minutos llega justo delante del sector del graderío donde es más clara la mayoría de los hinchas argentinos –al menos 70% del público en general.

Los vítores y cánticos de los aficionados argentinos y españoles sólo cesan ante por los gritos y los lamentos ante las faltas y esa intervención del "Dibu", en un partido que comienza intenso, con opciones en ambos arcos —Jim Vertuno—.

Himno de Argentina y puntapié inicial

María Becerra interpreta el himno nacional de Argentina.

La cantautora, productora, actriz y youtuber porta un vestido en los colores de la bandera argentina, incluido el sol, en una especie de hebilla gigante sobre la cadera derecha.

Durante su interpretación, Lionel Messi y los demás integrantes de la Albiceleste cantan a todo pulmón, colocando los brazos sobre los hombros de sus compañeros

Inmediatamente después, comienza el partido --Luis Ruiz--.

Himno de Estados Unidos

Jennifer Hudson canta el himno nacional de Estados Unidos.

La ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony luce un traje blanco con detalles en rojo, blanco y azul.

Se para frente a un grupo de banderas del mundo y canta a capela al principio, antes de que se le una banda de metales –Andrew Dalton–.

Del "¿Y si sí?" al "¿Y por qué no?"

De cara a la final del Mundial contra Argentina, la Real Federación Española de Fútbol difundió vídeos motivacionales en las redes sociales que promueven el lema "¿Y por qué no?"

La frase hace referencia a la respuesta que dio el defensa Aymeric Laporte después de que un periodista le preguntó durante el Mundial de 2022 si España podía ganar el torneo.

Durante el presente Mundial, los seguidores del coanfitrión México adoptaron un lema parecido: "¿Y si sí?".

La federación publicó un video con jugadores que ayudaron a España a ganar el Mundial de 2010, repitiendo la frase una y otra vez. Otro video menciona el lema mientras muestra a personas vistiendo la camiseta de España en Nueva York al ritmo de la canción "Empire State of Mind" de Jay-Z y Alicia Keys –Tales Azzoni–.

La mayoría del público apoya a Argentina en Nueva Jersey

Los jugadores están ya en el campo para el calentamiento previo al partido, y es evidente quién cuenta con el apoyo de la mayoría del público.

España recibe una sonora ovación cuando se le presenta. Pero la aclamación se torna ensordecedora cuando Lionel Messi y sus compañeros argentinos emergen del túnel.

La mayor parte de la tribuna inferior está llena, a media hora del inicio del partido —Stephen Whyno—.

Con paraguas y esperanzas en torno del Obelisco

Cientos de argentinos se congregan ya alrededor del Obelisco, el monumento emblemático de Buenos Aires, antes del inicio del partido. Muchos se resguardan bajo paraguas azules y blancos mientras cae la lluvia.

Los aficionados saltan, tocan tambores y corean cánticos. Algunos escalan las vallas que rodean el Obelisco, ondeando banderas argentinas. Enormes vallas publicitarias con la imagen de Lionel Messi se alzan imponentes sobre el monumento.

"No hay nada igual", dijo Merlina Galizet, de 27 años. "Es imposible explicar la pasión que los argentinos sentimos por nuestro seleccionado. Es algo que nos une a todos" –Clara Preve–.

Música y fuego en espectáculo de clausura

Post Malone canta en la cancha, desde la que varios cañones arrojan fuego durante la ceremonia de clausura del Mundial. IShowSpeed actúa también.

Parece haber más seguidores con la camiseta albiceleste que con la roja. Y casi todos ocuparon sus lugares a tiempo para el espectáculo.

Juventud que rompe récord... y representa buen augurio

España alinea a dos adolescentes, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, una pareja de jugadores de 19 años. Ningún equipo ha tenido jamás a más de un adolescente en la alineación.

Los adolescentes llegan al domingo invictos en finales del Mundial, según la FIFA, que dice que sólo tres han jugado alguna vez el partido más importante del fútbol. Pelé tenía 17 años cuando ayudó a que Brasil ganara la final ante Suecia en 1958, Giuseppe Bergomi tenía 18 cuando Italia venció a Alemania Occidental en 1982, y Kylian Mbappé tenía 19 cuando Francia derrotó a Croacia en 2018 —Eric Núñez—.

Las alineaciones

Argentina realiza tres cambios respecto de la alineación que enfrentó de inicio a Inglaterra en la dramática semifinal del miércoles. Gonzalo Montiel ocupa el lugar de Nahuel Molina, mientras que Rodrigo de Paul comienza en vez de Giuliano Simeone y Nico González va en el sitio de Leandro Paredes.

España no hace cambios con respecto a sus dos partidos previos. Fabián Ruiz deja a Pedri otra vez en la banca.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La cancha divide opiniones

Jugadores y entrenadores han respondido muchas preguntas sobre la cancha de East Rutherford, Nueva Jersey, antes y después de la final mundialista. Las opiniones han sido diversas.

Al brasileño Vinicius Junior no le gustó nada. El seleccionador francés Didier Deschamps la calificó de especial, y no precisamente en el buen sentido. Al noruego Ståle Solbakken le preguntaron varias veces sobre la superficie antes de dirigir su primer partido en ella y quedó más satisfecho de lo que esperaba.

Si bien es completamente distinta a la superficie de césped del estadio que detestan los jugadores de la NFL, el compuesto mixto –césped con fibras sintéticas cosidas para reducir el riesgo de roturas– ha generado opiniones encontradas durante los primeros siete partidos del torneo. Tras un descanso de casi dos semanas para que el personal lo pusiera en las mejores condiciones posibles, el partido más importante se disputa allí hoy, cuando Argentina y España se enfrentan en la final.

Ninguno de los dos equipos ha jugado todavía en el estadio Meadowlands, lo que añade otro elemento de incertidumbre al encuentro.

Sólo un antecedente

La final es apenas el segundo enfrentamiento directo en un Mundial entre Argentina y España. Argentina ganó 2-1 en la fase de grupos de 1966.

Entre competiciones oficiales y amistosos, los equipos se han enfrentado 14 veces. Cada uno suma seis victorias y dos empates

"Tengo una admiración por una selección que viene de ser campeona del mundo y de América y dirigidos por un amigo mío", dijo el técnico español Luis De la Fuente en referencia a su coleta argentino Lionel Scaloni. "Es admiración y reconocimiento. Cada uno va a usar sus armas futbolísticas y el que minimice las virtudes del rival estará cerca de ganar".

La foto de Messi y Yamal

Hace casi dos décadas, el fotógrafo Joan Monfort no le dio mucha importancia a la sesión de fotos que le hizo a un adolescente, Lionel Messi, quien bañaba a un lindo bebé en una tina de plástico. No fue sino hasta años después cuando el sorprendente giro del destino se hizo evidente. Ese bebé se convirtió en Lamine Yamal.

Ahora, esas imágenes del Messi de pelo largo, con las manos cubiertas de espuma de jabón como si estuviera ungiendo a Yamal como la próxima gran promesa del fútbol, se han convertido en las más comentadas —y observadas— en la antesala del partido del domingo, la final de la Copa del Mundo.

La Argentina de Messi se mide con la España de Yamal, en pos del trofeo más importante del fútbol.

"Nunca he creído en nada ni he pensado que estuviera predestinado a ocurrir, pero empiezo a tener mis dudas. Esto escapa a toda explicación razonable", declaró Monfort a The Associated Press el viernes, desde su casa en Barcelona.

Monfort, que trabaja como fotoperiodista independiente para la AP, tomó las fotos en 2007 como parte de un calendario benéfico producido por el periódico local Sport y UNICEF.

Choque de estilos

El mejor ataque. La mejor defensa.

La final mundialista se perfila como un choque de estilos. Argentina, cuyo ataque vertiginoso ha demostrado que puede voltear un partido en un parpadeo, tiene enfrente a una defensa española prácticamente impenetrable.

España anuló el funcionamiento ofensivo de Francia en la semifinal del martes. Argentina remontó a cinco minutos del final para superar a Inglaterra un día después.

Será un duelo entre los campeones vigentes de Europa y América, la culminación espectacular de la primera Copa del Mundo que se disputó en tres países, con 48 equipos y 104 partidos —Tim Reynolds—.